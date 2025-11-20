Házasság első látásra: Megszólalt a jósnő, szerinte egyetlen párosnak van esélye a boldogságra

A Házasság első látásra 3. évada lassan a végéhez közeledik, és bár több páros is ígéretesen indult, a nézők leginkább Becca és Zsolt kapcsolatának drukkolnak. Házasságuk hullámzó, időnként szikrázóan jó, máskor fájdalmasan feszült – ám éppen ez a kettősség teszi őket az évad egyik legérdekesebb párosává. Nemcsak a nézők, de a csillagok is azt jósolják, hogy nekik még van dolguk egymással. A Bors felkereste Lénárt Évi parapszichológus, jósnőt, aki kártyát vetett a párok jövőjét illetően, az eredmény pedig egyértelmű volt.

Házasság első látásra Rebeka és Zsolt a kezdeti rózsaszín köd után megélt egy kis vihart is, de most újra szent a béke (Fotó: TV2)

A jósnő kemény ítéletet mondott a Házasság első látásra párjairól

A műsor alatt számtalanszor láthattuk, hogy Becca és Zsolt különböző temperamentumúak és más a kommunikációs stratégiájuk. Nemcsak a kapcsolatukon, de önmagukon is kellett dolgozniuk, amiben a Házasság első látásra szakértői voltak a segítségükre. A jelek szerint pedig mindketten nyitottak voltak a változásra. Nem véletlen, hogy a jósnő szerint ők lesznek az évad „nyertesei”. A napokban dől el ugyanis, hogy a Házasság első látásra szereplői újra kimondják-e egymásnak az igent.

A műsor fináléja előtt a Bors felkereste Lénárt Évi jósnőt, aki nemrég a Megasztáros Ádám Attila szerelmi életéről is beszélt. A parapszichológusként is dolgozó Évi most erős véleményt fogalmazott meg a reality párjainak jövőjéről. A sztárok jósnője a Házasság első látásra szereplőinek vetett kártyát.

Nem sok jók ígérnek a csillagok a házaspároknak. Azt látom, hogy Rebekáék lesznek a „nyertesek”, azaz egyedüliként ők azok, akik együtt maradnak a műsor után is. A többiek között, ha most van is szikra, ki fog hunyni.

A jósnőnek az a határozott megérzése, hogy az idei évad párosaira nem vár szép közös jövő. A fiatal énekesnő és a grafikus kettősének azonban van esélye a boldogságra.

„Rebeka és Zsolt ugyan egy időben nagyon marta egymást, de igaz szerelem van köztük” – fejtette ki Lénárt Évi, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy azt mondta: kommunikál vele az elhunyt Berki Krisztián.

A Házasság első látásra párosai nagy döntés előtt állnak (Fotó: TV2)

Nem várt fordulatok az új évadban

A jóslat szerint tehát a korábbi mélypont nem gyengeség, hanem éppen a kapcsolatukért való küzdelem jele. A jósnő úgy látja, hogy a feszültségek mögött valódi, mély érzelmek húzódnak, és emiatt ők lehetnek azok, akik a műsor után is kitartanak egymás mellett.