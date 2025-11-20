Házasság első látásra: Megszólalt a jósnő, szerinte egyetlen párosnak van esélye a boldogságra

A Házasság első látásra 3. évada lassan a végéhez közeledik, és bár több páros is ígéretesen indult, a nézők leginkább Becca és Zsolt kapcsolatának drukkolnak. Házasságuk hullámzó, időnként szikrázóan jó, máskor fájdalmasan feszült – ám éppen ez a kettősség teszi őket az évad egyik legérdekesebb párosává. Nemcsak a nézők, de a csillagok is azt jósolják, hogy nekik még van dolguk egymással. A Bors felkereste Lénárt Évi parapszichológus, jósnőt, aki kártyát vetett a párok jövőjét illetően, az eredmény pedig egyértelmű volt.
A műsor alatt számtalanszor láthattuk, hogy Becca és Zsolt különböző temperamentumúak és más a kommunikációs stratégiájuk. Nemcsak a kapcsolatukon, de önmagukon is kellett dolgozniuk, amiben a Házasság első látásra szakértői voltak a segítségükre. A jelek szerint pedig mindketten nyitottak voltak a változásra. Nem véletlen, hogy a jósnő szerint ők lesznek az évad „nyertesei”. A napokban dől el ugyanis, hogy a Házasság első látásra szereplői újra kimondják-e egymásnak az igent.
A műsor fináléja előtt a Bors felkereste Lénárt Évi jósnőt, aki nemrég a Megasztáros Ádám Attila szerelmi életéről is beszélt. A parapszichológusként is dolgozó Évi most erős véleményt fogalmazott meg a reality párjainak jövőjéről. A sztárok jósnője a Házasság első látásra szereplőinek vetett kártyát.
Nem sok jók ígérnek a csillagok a házaspároknak. Azt látom, hogy Rebekáék lesznek a „nyertesek”, azaz egyedüliként ők azok, akik együtt maradnak a műsor után is. A többiek között, ha most van is szikra, ki fog hunyni.
A jósnőnek az a határozott megérzése, hogy az idei évad párosaira nem vár szép közös jövő. A fiatal énekesnő és a grafikus kettősének azonban van esélye a boldogságra.
„Rebeka és Zsolt ugyan egy időben nagyon marta egymást, de igaz szerelem van köztük” – fejtette ki Lénárt Évi, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy azt mondta: kommunikál vele az elhunyt Berki Krisztián.
A jóslat szerint tehát a korábbi mélypont nem gyengeség, hanem éppen a kapcsolatukért való küzdelem jele. A jósnő úgy látja, hogy a feszültségek mögött valódi, mély érzelmek húzódnak, és emiatt ők lehetnek azok, akik a műsor után is kitartanak egymás mellett.
A Házasság első látásra 2025-ös évada minden korábbinál nagyobb izgalmakat tartogatott. Most volt például először, hogy egy pár – Anna és Peti – már jóval a műsor vége előtt feladta a versenyt.
