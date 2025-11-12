"A nőkkel nem lesz szerencséje" – Kitálalt az ország jósnője a megasztáros Ádám Attiláról

A mindössze 17 éves Ádám Attila a Megasztár 2025-ös évadának egyik legmegosztóbb versenyzője.
Sokan nem értik, a mestereknek is sokszor komoly fejtörést okozó fiatal srác miért küzdhet még mindig a győzelemért, ugyanakkor valaki a múltkor kétmillió forintban szavazott rá, így biztosan jutott tovább.
"Szeretném megköszönni a sok támogatást, rengetegen mellettem vannak. Az egész borsodi régió szavaz rám, volt, aki rámírt, hogy: testvérem, 2 millió forint értékben szavazok rád. Nagyon szeretnek. A személyiségemet, az alázatosságomat. Ilyen maradok, nem fogok elszállni, szívből-lélekből zenélek" – hálálkodott Herceg Erika versenyzője, Attila, aki egy kis faluból származik.
"A családommal Balajton lakunk, ez egy kis falu Miskolctól nem messze. Hat testvérem van, én vagyok a legidősebb köztük. Most Kazincbarcikán járok technikumba, rendőrnek tanulok. Ezt egy biztos munkahelynek gondolom, ha nem jönne be az éneklés. De a legjobb lenne a kettőt együtt csinálni" – mesélte a Borsnak Ádám Attila.
Bár a Megasztár oldalára felkerült videó alapján könnyen lehet, hogy édesapja kiveszi Ádám Attilát a Megasztárból, az ország jósnője szerint fényes karrier vár a fiatal srácra. Lénárt Évi jósnő, parapszichológus a Borsnak árulta el, hogy figyelemmel kíséri Attila szereplését, ami valóban nagy vitákat vált ki a nézők körében. A parapszichológus, aki már számos híresség jövőjét vizionálta, lapunknak elárulta: fényes karrier vár Ádám Attilára, ám nem mindenben lesz ilyen szerencsés.
"Tehetséges a fiú, és még sokra fogja vinni, akár van esélye a nyerésre is, ott fog állni ő is a döntőben. Magánéletében pedig a nőkkel nem lesz szerencséje, de karrierileg annál inkább. Ami a nőket illeti, ő olyan, mintha a komoly kapcsolatot nem tudná megtartani, nem tud hűséges lenni, nem érett egy hosszabb kapcsolatra, és ez nem fog változni, neki hosszútávú kapcsolatot nagyon nehéz kialakítani"
– fejezte ki aggodalmát Lénárt Évi.
Ádám Attila egyébként nemrég maga árulta el a Borsnak, hogy rengeteg lány írogat neki, ő pedig kifejezetten nagy nőcsábásznak tartja magát. Úgy fest azonban, azóta nagyot fordult vele a világ. A sok flört és rajongói üzenet után a fiatal énekes most már egyetlen lány mellett találta meg a boldogságot.
"Lett egy barátnőm, nagyon-nagyon szeretem, büszke vagyok rá. Már majdnem öt éve ismerjük egymást"
– mesélte meghatottan a Megasztár közönségtalálkozóján. Úgy tűnik, Attila életében véget ért a hódítások időszaka, és most a stabil, szeretetteljes kapcsolat került előtérbe:
„Ha továbbjutok a következő élő show-ra, el fog kísérni” – tette hozzá mosolyogva, mintha már a jövőt is közösen terveznék.
