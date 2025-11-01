Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Házasság első látásra Kármenje az alakjáról: „A regeneráció része a hízás is"

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 10:00
Tigyi Kármen eredményes a testépítésben, és sokáig úgy tűnt, tökéletes férjet fogott magának. Utóbbi megkérdőjeleződött, és a nézők a sportmúltja miatt a plusz kilókat sem értik.
A Házasság első látásra szereplői között akadtak, akik első pillanatban egymásra hangolódtak. Ilyen volt Tigyi Kármen és Szilágyi Dani kettőse is. Ám ahogy telnek a hetek, a rózsaszín köd kezd felszállni, és a bikini fitnesz versenyek dobogóin járatos Kármennél többször elszakadt már a cérna.

Házasság első látásra Kármenje és Danija
Házasság első látásra Kármenje és Danija elsőre jól kijött, ám mostanra borult a bili (Fotó: TV2)

Házasság első látásra szereplője az alakjáról beszélt

Azt már az esküvő előtti készülődés közben elismerte Kármen, hogy a versenyre való felkészülés miatti diéta sokszor próbára teszi az idegrendszerét, és leszögezte, hogy olyan férjre van szüksége, aki ezt megérti és tolerálja. Elsőre úgy tűnt, hogy Dani épp ilyen, hiszen ő is sok időt tölt a konditeremben, és az első pillanattól rajongásig szereti újdonsült feleségét. Pedig Kármen hatalmas kiboruláson van túl, és talán még nem vonultak el a viharfelhők. Alighanem itt már többről van szó, mint a sporttal és diétával kapcsolatos kihívások.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy Kármen micsoda bombasztikus formában volt egy-egy versenyen, néhány kommentelő pedig furcsállja, hogy Kármen a képernyőn nem ugyanúgy néz ki.

Kármen élete a sport, egy-egy versenyre elképesztő formába hozza magát (Fotó: Tigyi Kármen)

Saját magamat visszanézve, azért láthattak kicsit teltebbnek a nézők, mert a versenyzés miatt híznom kellett pár kilót. A sok diéta felborította a hormonháztartásomat, és a regeneráció része a hízás is”érvelt a Borsnak a friss feleség. „Most kezdtem visszafogyni a saját súlyomra. Engem nem zavar a látvány és a beszólások. Tudom, miért nézek úgy ki, ahogy, és hogy ez egy átmeneti állapot. Nem kell magamra venni, ha esetleg beszólnak emiatt” – magyarázta a Házasság első látásra szereplője, aki már most eldöntötte: nem akar gyereket.

„Ha ez nincs meg, megette a fene…”

Kármen hozzátette, a kísérlet előtt fontos volt számára, hogy férjének is fontos legyen a sport, de a belső értékeket még nagyobbra tartja. Számára ami vonzó tulajdonság:
„Legyen romantikus, őszinte, és azért jó, ha sportol, illetve ha támogat a sportomban. Legyen temperamentumos is, mert én az vagyok nagyon, latinos vérem van, szóval tudjon az asztalra csapni…” – sorolta korábban Kármen, aki azt is elmondta, mi számára „red flag”, azaz intő jel.

Ha nincs a férfiban célorientáltság és karriervágy, vagy nem tud férfiként dolgozni. Vagy evidensnek gondolja, hogy ott a nő, és nem akar udvarolni. Ma a legtöbb férfi nem tud leszervezni egy randit, érzelemmentes férfiak vannak, mintha szoborral ismerkednél. Lehet túlidealizálom, de egy férfi legyen gondoskodó, érzelmes, empatikus. Ha ez nincs meg, megette a fene…

Az pedig pillanatnyilag igencsak kérdéses, hogy Daniban megtalálta-e, amit keres… 


 

 

