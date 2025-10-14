Vajna Tímea kislánya angyali szemekkel nézi a világot - Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Vajna Tímea, férjezett nevén Palácsik-Ráthonyi Tímea számára 2025 februárja örökre bevésődött: 43 évesen végre megvalósult az álma, és édesanya lett. A szépséges üzletasszony kislányát, Hailey-t maga szülte meg, kisfiát, Bent pedig béranya hozta világra. A történet mögött azonban hosszú, könnyekkel és fájdalommal teli út áll. Tímea nyíltan vállalta, hogy 15 hormonkezelés, 17 műtét és 4 elvesztett beültetés után már majdnem feladta a reményt. Végül azonban a sors különös ajándékkal lepte meg: amikor szeretett nagymamája elhunyt, Tímea úgy érezte, két kis angyalt kapott tőle vigaszként – a két gyermeket, akik most bearanyozzák mindennapjait.

Az influenszer édesanya öröme így határtalan, nem is csoda, hogy közösségi oldalán azóta folyamatosan mutat friss tartalmakat szeme fényeiről, büszkeségeiről. Haileyn már most látszik, hogy örökölte édesanyja szépségét. Gyönyörű, angyali szépségű baba. Legfrissebb fotóján Vajna Tímea megmutatta, hogy milyen őzike szemekkel nézi Hailey a világot.

A baba fotó láttán pedig, ahogyan az lenni szokott elolvadtak a rajongók. Nem győzték dicsérni a picurt és Timit.

„Hailey " - írta a cumizós fotóhoz Vajna Tímea.

„Gyönyörűségünk!” - főzte hozzá a boldog nagymama, Palácsik Tímárné.

„A Te szemeid Timi ó de gyönyörű istenem” – méltatta Timi egyik követője.