"Most sírunk mindannyian" - Hajdú Péter alig hitt a szemének, szertefoszlott a remény

Hajdú Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 15:30
magyar válogatottsírás
Hajdú Péterre is nagy hatással volt a magyar válogatott veresége.

Vasárnap a magyar válogatott Írországgal csapott össze, de sajnos 3–2-re veszítettünk, ez pedig azt eredményezte, hogy nem leszünk ott jövőre a világbajnokságon. Ez a miniszterelnököt, Orbán Viktort is elszomorította, és úgy tűnik, hogy a helyszínen szurkoló Hajdú Pétert is letaglózta ez a szörnyű vereség.

Hajdú Péter bízik benne, hogy Magyarországon soha többé nem lesz kötelező sorkatonaság
Hajdú Péter / Fotó: YouTube

Hajdú Péter a közösségi oldalán osztotta meg a gondolatait a vasárnapi meccsel kapcsolatban, az eddigi visszajelzések alapján pedig rengetegen pontosan úgy érzik most magukat, mint ő.

Kint voltam, drukkoltam, láttam, akartam, elhittem, a végén sírtam! Most sírunk mindannyian, mert nagyon szerettük volna! Borzasztó lehet most a csapatnak is! Veletek vagyok, fiúk

– írta Hajdú Péter, akit érezhetően és érthető módon valóban felkavart, hogy nem leszünk ott jövőre a világbajnokságon.

Az egész országnak fáj a magyar válogatott vasárnapi veresége, Szoboszlai Dominik sem bírt a végén az érzelmeivel.

Itt lehet megtekinteni Hajdú Péter posztját:

 

