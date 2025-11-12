Itt vannak Hajdú Péter esküvőjének a részletei – Videó

Hajdú Péter és menyasszonya, Láng Eszter már évek óta tervezik, hogy hivatalosan is összekötik az életüket, ám a házasságkötés valahogy mindig váratott magára. Most azonban úgy tűnik, a tévés és párja komolyan veszik az esküvőszervezést, hiszen már a helyszínről, a vendéglistáról és a hangulatról is vannak konkrét elképzeléseik. A Mokka stúdiójában Hajdú Péter őszintén beszélt Zavaros Eszternek és Váczi Gergőnek a terveikről, sőt, arról is, milyen szülői szerepet tölt be közös kisfiuk, Dominik mellett.
„Minden évben elhatározzuk, hogy a következő évben lesz, de mindig volt valami” – árulta el Hajdú, utalva arra, hogy a nagy nap már többször is elcsúszott. A mostani tervük azonban most másnak tűnik, mert a pár határozott elképzelésekkel készül:
Azt szeretnénk, hogy a szeretteink és a barátaink legyenek ott, boldog-boldogtalant nem szeretnénk ott látni. Próbáljuk az optimális létszámot meghívni, ami kb. 100 fő
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a meghittség és az őszinte kapcsolatok fontosabbak számukra, mint a felhajtás.
A tévés szerint a vendéglista már most is körvonalazódik, és az elképzelt létszám sem véletlen: „A születésnapomon pont százan voltak áprilisban. Ott volt mindenki, akit szeretünk, akinek örülünk” – mesélte. Úgy tűnik, a születésnapi buli jó próba volt arra, hogy mekkora társaságot bír el a pár szervezőképessége és türelme. A helyszínről még nem árultak el részleteket, de Hajdú azt is elmondta, hogy minden döntést közösen hoznak meg, kivéve a ruhaválasztást: abba egyikük sem szól bele a másiknak.
A kis Dominik, aki már hároméves, szintén fontos szerepet kap a nagy napon – nem is akárhogyan: „Dominik beszédet fog mondani, nagyon kommunikatív” – mesélte büszkén Hajdú, majd nevetve hozzátette: „Brutális diktátor, tiszta apja a gyerek”. A tévés szerint fiát nem könnyű megfegyelmezni, hiszen ő maga sem tud szigorú apa lenni:
Nem tudok szigorú apa lenni, talán ez a legnagyobb baj... nagyon nehéz szerintem ilyen ultracuki gyereknél, mint amilyen a fiam
– vallotta be őszintén.
Hajdú Péter úgy érzi, párjával, Láng Eszterrel nemcsak érzelmileg, hanem szellemileg is jól kiegészítik egymást. Szerinte a köztük lévő 20 év korkülönbség sem jelent akadályt: „Mentálisan és intellektuálisan jól elvagyunk, szerintem nem számít a korkülönbség” – mondta. A műsorvezető tehát láthatóan élete egyik legboldogabb időszakát éli: család, szerelem és jövőbeli tervek töltik ki mindennapjait. Ha pedig minden az elképzeléseik szerint alakul, a következő év végre tényleg az esküvő éve lehet Hajdú Péter és Láng Eszter életében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.