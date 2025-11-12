Itt vannak Hajdú Péter esküvőjének a részletei – Videó

Hajdú Péter és menyasszonya, Láng Eszter már évek óta tervezik, hogy hivatalosan is összekötik az életüket, ám a házasságkötés valahogy mindig váratott magára. Most azonban úgy tűnik, a tévés és párja komolyan veszik az esküvőszervezést, hiszen már a helyszínről, a vendéglistáról és a hangulatról is vannak konkrét elképzeléseik. A Mokka stúdiójában Hajdú Péter őszintén beszélt Zavaros Eszternek és Váczi Gergőnek a terveikről, sőt, arról is, milyen szülői szerepet tölt be közös kisfiuk, Dominik mellett.

Hajdú Péter menyasszonya egyre élénkebben szervezik az esküvőjüket (Fotó: hot! magazin archív)

Hajdú Péter esküvője mindig eltolódik valamiért

„Minden évben elhatározzuk, hogy a következő évben lesz, de mindig volt valami” – árulta el Hajdú, utalva arra, hogy a nagy nap már többször is elcsúszott. A mostani tervük azonban most másnak tűnik, mert a pár határozott elképzelésekkel készül:

Azt szeretnénk, hogy a szeretteink és a barátaink legyenek ott, boldog-boldogtalant nem szeretnénk ott látni. Próbáljuk az optimális létszámot meghívni, ami kb. 100 fő

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a meghittség és az őszinte kapcsolatok fontosabbak számukra, mint a felhajtás.

Minden döntést közösnek hoznak meg Eszterrel

A tévés szerint a vendéglista már most is körvonalazódik, és az elképzelt létszám sem véletlen: „A születésnapomon pont százan voltak áprilisban. Ott volt mindenki, akit szeretünk, akinek örülünk” – mesélte. Úgy tűnik, a születésnapi buli jó próba volt arra, hogy mekkora társaságot bír el a pár szervezőképessége és türelme. A helyszínről még nem árultak el részleteket, de Hajdú azt is elmondta, hogy minden döntést közösen hoznak meg, kivéve a ruhaválasztást: abba egyikük sem szól bele a másiknak.

Nemcsak Hajdú Péter, hanem a párja is kerek évszámot ünnepelt az idén (Fotó: hot! magazin archív)

Saját magát látja a fiában

A kis Dominik, aki már hároméves, szintén fontos szerepet kap a nagy napon – nem is akárhogyan: „Dominik beszédet fog mondani, nagyon kommunikatív” – mesélte büszkén Hajdú, majd nevetve hozzátette: „Brutális diktátor, tiszta apja a gyerek”. A tévés szerint fiát nem könnyű megfegyelmezni, hiszen ő maga sem tud szigorú apa lenni:

Nem tudok szigorú apa lenni, talán ez a legnagyobb baj... nagyon nehéz szerintem ilyen ultracuki gyereknél, mint amilyen a fiam

– vallotta be őszintén.