"Köszönjük, hogy velünk voltál!" - Gyászol a Republic, hatalmas veszteség érte őket

A Republic közösségi oldalán osztották meg a szomorú hírt, hogy meghalt a zenekar sofőrje, Kiss Gyula Zsolt. Ahogy azt a posztban megfogalmazták, a mindössze 59 éves korában elhunyt férfi nem pusztán a sofőrjük volt, hanem a barátjuk is, valamint az a személy, akire mindig számíthattak.
Ő volt az, aki mindig ott volt amikor indulni kellett. Aki hajnalban már készen állt, hogy mindenki időben megérkezzen. Aki csendben, mosolyogva tette a dolgát, miközben a stáb zajos világát tartotta mozgásban
- emelték ki.
Nem kérkedett, nem tolakodott előtérbe — de minden kilométer mögött ott volt az ő keze, az ő felelőssége, az ő nyugalma. Egy közösségben az ilyen emberek a láthatatlan tartóoszlopok
- tették hozzá.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Köszönjük, hogy vigyáztál ránk, hogy mindig hazaértünk! Nyugodj Békében, Barátunk!
- zárták a bejegyzésüket.
