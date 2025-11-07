Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Köszönjük, hogy velünk voltál!" - Gyászol a Republic, hatalmas veszteség érte őket

Republic
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 09:25
gyászzenekar
A zenekar a közösségi médiában jelentette be a szomorú hírt. Mint írták, egy igaz barátot veszítettek el.
Bors
A szerző cikkei

A Republic közösségi oldalán osztották meg a szomorú hírt, hogy meghalt a zenekar sofőrje, Kiss Gyula Zsolt. Ahogy azt a posztban megfogalmazták, a mindössze 59 éves korában elhunyt férfi nem pusztán a sofőrjük volt, hanem a barátjuk is, valamint az a személy, akire mindig számíthattak.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Elhunyt sofőrjét gyászolja a Republic / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyászol a Republic, nagy veszteség érte a zenekart

Ő volt az, aki mindig ott volt amikor indulni kellett. Aki hajnalban már készen állt, hogy mindenki időben megérkezzen. Aki csendben, mosolyogva tette a dolgát, miközben a stáb zajos világát tartotta mozgásban

- emelték ki.

Nem kérkedett, nem tolakodott előtérbe — de minden kilométer mögött ott volt az ő keze, az ő felelőssége, az ő nyugalma. Egy közösségben az ilyen emberek a láthatatlan tartóoszlopok

- tették hozzá.

Köszönjük, hogy velünk voltál! Köszönjük, hogy vigyáztál ránk, hogy mindig hazaértünk! Nyugodj Békében, Barátunk!

- zárták a bejegyzésüket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu