Még mindig gyászol az Irigy Hónaljmirigy: Nem ők az egyetlenek, akik pótolhatatlan tagot vesztettek el

Az Irigy Hónaljmirigy Ambrus Zolija 2019-ben hosszú, súlyos betegség után hunyt el mindössze 53 évesen. A zenész ugyan 2012-ben kivált a zenekarból, de barátai továbbra is szerették, és mondhatni, tiszteletbeli tagként kezelték. Ambrus Zoli halála tragikus hirtelenséggel következett be, mert bár régóta beteg volt, váratlanul került kórházba, majd néhány nappal később el is hunyt. A csapat azóta sem fogta fel igazán a halálát.

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai máig gyászolják Ambrus Zoltán halálát, de nem ők az egyetlenek Fotó: hot! archívum

A Republic énekese, Bódi László Cipő immár 12 éve nincs közöttünk, de a rajongók mai napig alig fogták fel a halálát. A tehetséges dalszerző 2013. február 15-én kapott infarktust, ami után kómába került, majd kevesebb mint egy hónappal később, március 11-én szervezete feladta a harcot. Talán ha az énekes vállalja a szívátültetést, még ma is köztünk lehetne, de ezt sajnos már sosem tudhatjuk meg. Helyét a zenekarban végül Boros Csaba basszusgitáros vette át.

Az Irigy Hónaljmirigy, a Republic és az AWS is tovább él

Az AWS zenekar frontembere, Siklósi Örs mindössze 29 évesen hunyt el, ami az egész országot megrázta. A fiatal tehetség a leukémiával vívott hősies harcot, ám 2021. február 5-én feladta a küzdelmet. Örsnek még hatalmas zenei tervei voltak, amiket már sosem valósíthatott meg, ám a zenekar úgy döntött, tovább viszi örökségét. Az AWS új énekese, Stefán Tamás a néhai frontembernek is jó barátja volt, így biztosan ő is rábólintott volna a választásra. Az új felállásról két évvel Örs halála után, 2023 januárjában rántották le a leplet.

Siklósi Örs halála máig felfoghatatlan Fotó: Archív

A Linkin Park énekese öngyilkos lett

A világhírű zenekar frontemberének halála rajongók millióinak szívét törte össze. Chester Bennington öngyilkossága még a Linkin Park tagjait is váratlanul érte. Az énekes sokat küzdött kábítószer- és alkoholproblémákkal, majd közeli barátja, Chris Cornell öngyilkossága is nagyon megviselte. Feltehetően ez az eset sarkallta arra, hogy két hónappal később, barátja születésnapján ő is eldobja az életét.

Liam Payne halálának körülményei nem tisztázottak

A One Direction egykori tagja 2024 októberében hunyt el tragikus hirtelenséggel. Az énekes még csak 31 éves volt, amikor Buenos Aires-i hotelszobájának erkélyéről a halálba zuhant. Sokáig kérdéses volt, hogy az énekes kiesett, vagy szándékos öngyilkosságot követett-e el, de végül utóbbit állapították meg. Ebben persze sokan máig kételkednek, ugyanis a szobájában arra utaló nyomokat találtak, hogy alkohol és különböző gyógyszerek hatása alatt állt, így korántsem biztos, hogy tudatosan cselekedett. Ugyan 2015-ben a One Direction feloszlott, de tagjai figyelemmel kísérték egymás karrierjét, Liam Payne halálakor is épp barátja, Niall Horan koncertje miatt tartózkodott a városban.