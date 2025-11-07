Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Összetört családja jelentette be a felfoghatatlan hírt: meghalt a híres színésznő

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 07:40
A kedvelt művésznő 85 éves volt.
Elhunyt a szeretett színésznő, Pauline Collins. A Shirley Valentine sztárja 85 éves volt.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Collins halálát családja jelentette be, közleményükben azt írták, hogy a színésznő hosszú éveken át küzdött betegségével:

Összetörten jelentjük be, hogy Pauline Collins békében hunyt el highgate-i otthonában ezen a héten, miután hosszú éveken át küzdött Parkinson-kórral. Utolsó pillanataiban családja vette körül.

Bár a The Liver Birds című sitcomban is szerepelt, Collins neve csak 1970-ben vált igazán ismertté, amikor az Upstairs, Downstairs sorozatban kapott szerepet.

Pauline oly sok mindent jelentett oly sok ember számára, számos szerepet játszott az életében. Ragyogó, szikrázó, szellemes jelenlét volt a színpadon és a képernyőn.

A színésznő 1969-ben ment feleségül John Aldertonhoz, és 1989-ben Oscar-díjra jelölték a Shirley Valentine című filmben nyújtott alakításáért.

De mindenekelőtt ő volt a szerető anyánk, a csodálatos nagymamánk és dédnagymamánk. Melegszívű, vicces, nagylelkű, figyelmes, bölcs ember volt, aki mindig ott volt nekünk. És John élethosszig tartó szerelme – partnere, munkatársa és 56 évig felesége.

A közlemény végén Collins családja külön köszönetet mondott azoknak a gondozóknak, akik az évek során segítették a színésznőt, és biztosították számára a kényelmet még élete utolsó pillanataiban is - írja az Independent.

 

