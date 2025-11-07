„Ő volt a családunk támasza” – 7gyermek veszítette el édesanyját, miután korábban édesapjuk, nagynénjük és nagyszüleik is meghaltak

Három hónappal rákos diagnózisát követően életét vesztette az a hétgyermekes édesanya, akinek gyermekei anyjukat azok után vesztették el, hogy három éven belül elhunyt szeretett nagynénjük, nagymamájuk és az édesapjuk is. Michelle Bailey-nél még júliusban diagnosztizálták a kórt azok után, hogy az orvosok eleinte azt hitték, sztrókot kapott. Ekkor azonban kiderült, több daganat is kialakult a testében, többek között az agyában és a tüdejében. Habár kezeléseket kapott, az életét már nem lehetett megmenteni, így 53 évesen, október 18-án, otthonában, szerettei körében elhunyt.

Három hónap alatt elvitte a rák az anyát Fotó: GoFundMe

Ő volt a családunk szilárd támasza

- közölte 22 éves lánya, Megan kiemelve, édesapjuk, Craig, szív- és veseelégtelenségben halt meg alig egy éve. Ez pedig főleg 10 éves öccsének a legnehezebb:

Ez egyszerűen túl korai ahhoz, hogy valaki mindkét szülőjét elveszítse. A két legfiatalabb testvérem, Jimmy és Jenson ráadásul sajátos nevelési igényű, ami még nehezebbé teszi számukra a történtek feldolgozását. A lehető legjobban próbáljuk kezelni a helyzetet, és eligazodni a világban anyu nélkül, ami hihetetlenül nehéz és teljesen új számunkra. Ő volt a család központja, az életünk alapja, és most nagyon nehéz elképzelni, hogyan tovább nélküle

- mesélte a fiatal nő, akinek szavait az elhunyt asszony új párja is megerősítette:

A gyerekeknek ez borzasztóan nehéz. Még mindig gyászolják az apjukat. Ha csak egy évvel tovább maradhatott volna velük az anyukájuk, az rengeteget jelentett volna számukra.

Hét gyermeket hagyott hátra a rákos édesanya

Ő volt a társaság szíve-lelke, mindig szeretett táncolni, és tele volt energiával. Hihetetlenül erős nő volt, akit sokan csodáltak és tiszteltek. Mindig kimondta, amit gondolt, nem kertelt soha. Kiváló humorérzéke volt, és mindig másokat helyezett maga elé. A családja volt számára a legfontosabb, és bármit megtett volna értük, hogy megvédje őket

- jelentette ki Megan hozzátéve, 2022-ben nagynénjüket és nagybátyjukat vesztették el ugyanígy rákban, majd 2023-ban nagymamájukat is. Ezt követte tavaly édesapjuk halála, majd most édesanyjuké, írja a Mirror.