"De picike voltál drága szép Amarám" - Tündéri képet osztott meg kislányáról G.w.M

Bár G.w.M-től inkább a koncertekről, zenékről és autókról lehet látni posztokat, a rapper néha becsempész egy-egy képet tündéri gyermekeiről, és megmutatja egy kevésbé ismert oldalát a rajongóknak.

Tündéri képpel lepte meg rajongóit G.w.M. Fotó: Szabolcs László

Elolvadtak a rajongók G.w.M kislánya láttán

Szó szerint elolvadtak a rajongók a rapper legutóbbi posztja láttán, amelyben egy eddig még nem látott képet osztott meg a kis Amaráról.

De picike voltál drága szép Amarám, imádlak!

- írta Instagram-bejegyzésében.

Az aranyos képen a G.w.M épp karjaiban fogja apró, kócos hajú kislányát, aki még 2023-ban született. Természetesen felesége, Kulcsár Edina sem hagyhatta szó nélkül az egészet, és csatlakozott a kommentekben a szívecskék áradatához.