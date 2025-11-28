Gáspár Evelin fájdalmas vallomása: „Mondják el, miért vagyok rossz ember”

Az idők, de legalábbis a Győzike Show kezdete óta tudjuk, hogy Gáspár Evelin nagyon fiatalon került támadások kereszttűzébe csak azért, mert a Gáspár család mindennapjai a képernyőre kerültek és ezzel országosan ismert lett az akkor még csupán kilenc esztendős Evelin is. A fiatal híresség nem először beszélt az őt ért durva atrocitásokról, de most Hajdú Péter kanapéján ülve, részleteket is mesélt a történtekről.

Gáspár Evelin nagyon korán találkozott a felé és családja felé áradó gyűlölethullámmal (Fotó: YouTube)

Gáspár Evelin: „Osztályfőnöki órán kiállított mindenki elé...”

„Hálás szívvel gondolok a tanáraimra, mert ha ők nincsenek és nem így alakulnak ezek a dogok, nem ilyen emberré válok. Főleg a felső tagozatos osztályfőnökömmel voltak problémák.”

Utólag is csókoltatom őt és nagyon köszönöm neki azt a sok fájdalmat, amit okozott.

„Pikkelt rám és a családomra is. Nyolcadikból van egy meghatározó emlékem. Osztályfőnöki órán kiállított mindenki elé és felszólított mindenkit, hogy mondják el, mi a hiba bennem és miért nem vagyok jó ember. Ott álltam, alig tudtam visszatartani a könnyeimet, miközben sorolták, hogy szerintük mik a hibáim és miért vagyok rossz ember. Tizennégy évesen ezt megélni elég erős” – kezdte a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Gáspár Evelin.

A szélsőjobb abból is hírt generált, hogy Gáspár Evelinért egy limuzin érkezett a ballagására (Fotó: YouTube)

A mai napig megkapom, hogy „büdös cigány”

Hajdú Péter őszinte döbbenettel hallgatta a képtelen és egyben fájdalmas eset beszámolóját, de ezzel még koránt sem volt vége a Gáspár Evelint ért megalázó helyzeteknek. „Majd jött a nyolcadik osztályos ballagás, amikor apám, aki nagyon büszke volt, hívatott nekem egy limuzint, ami elvitt a suliba.”

Volt akkoriban az iskolában egy úgynevezett „aranykönyv”, amibe azok írhatták be a nevüket, akik jól tanultak. Hiába voltam kitűnő tanuló, én nem írhattam be magam.

„Hogy miért? Erről kérdezzük inkább az osztályfőnökömet. Később annyit láttam, hogy a helyi Jobbikos Facebook-oldalra felkerültem ezzel a szöveggel: Gáspár Evelin (cigány), apukája Gáspár Győző (cigány) limuzinnal ment a ballagásra. Nyilván egy olyan ember rakhatta ki, aki tudta, hogy én éppen ballagok. A mai napig megkapom, hogy „büdös cigány”, de ezt már akkor el kellett engednem” – fogalmazott a Frizbi TV stúdiójában Gáspár Evelin.