Gáspár Evelin fájdalmas vallomása: „Mondják el, miért vagyok rossz ember”

Az idők, de legalábbis a Győzike Show kezdete óta tudjuk, hogy Gáspár Evelin nagyon fiatalon került támadások kereszttűzébe csak azért, mert a Gáspár család mindennapjai a képernyőre kerültek és ezzel országosan ismert lett az akkor még csupán kilenc esztendős Evelin is. A fiatal híresség nem először beszélt az őt ért durva atrocitásokról, de most Hajdú Péter kanapéján ülve, részleteket is mesélt a történtekről.
„Hálás szívvel gondolok a tanáraimra, mert ha ők nincsenek és nem így alakulnak ezek a dogok, nem ilyen emberré válok. Főleg a felső tagozatos osztályfőnökömmel voltak problémák.”
Utólag is csókoltatom őt és nagyon köszönöm neki azt a sok fájdalmat, amit okozott.
„Pikkelt rám és a családomra is. Nyolcadikból van egy meghatározó emlékem. Osztályfőnöki órán kiállított mindenki elé és felszólított mindenkit, hogy mondják el, mi a hiba bennem és miért nem vagyok jó ember. Ott álltam, alig tudtam visszatartani a könnyeimet, miközben sorolták, hogy szerintük mik a hibáim és miért vagyok rossz ember. Tizennégy évesen ezt megélni elég erős” – kezdte a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Gáspár Evelin.
Hajdú Péter őszinte döbbenettel hallgatta a képtelen és egyben fájdalmas eset beszámolóját, de ezzel még koránt sem volt vége a Gáspár Evelint ért megalázó helyzeteknek. „Majd jött a nyolcadik osztályos ballagás, amikor apám, aki nagyon büszke volt, hívatott nekem egy limuzint, ami elvitt a suliba.”
Volt akkoriban az iskolában egy úgynevezett „aranykönyv”, amibe azok írhatták be a nevüket, akik jól tanultak. Hiába voltam kitűnő tanuló, én nem írhattam be magam.
„Hogy miért? Erről kérdezzük inkább az osztályfőnökömet. Később annyit láttam, hogy a helyi Jobbikos Facebook-oldalra felkerültem ezzel a szöveggel: Gáspár Evelin (cigány), apukája Gáspár Győző (cigány) limuzinnal ment a ballagásra. Nyilván egy olyan ember rakhatta ki, aki tudta, hogy én éppen ballagok. A mai napig megkapom, hogy „büdös cigány”, de ezt már akkor el kellett engednem” – fogalmazott a Frizbi TV stúdiójában Gáspár Evelin.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.