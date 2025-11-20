L.L. Junior barátnője kőgazdag: Privát séf és dubaji nyaraló is akad a kelengyében

Bizony felkaptuk a fejünket, amikor meghallottuk, hogyan is nyilatkozik L.L. Junior barátnője a saját, illetve családja anyagi helyzetéről. Maradjunk annyiban, hogy leszögezhető: Frey Tímea nem az a kimondott aranyásó típus. Sőt, az a bizonyos ásó most a rapper kezébe került…

L.L. Junior szerelme roppant gazdag családba született (Fotó: YouTube)

L.L. Junior: „Nagyon sok pénzük van! Peti, ennyit még nem láttál!”

„Tök érdekes, hogy valamiért én nem szeretek a pénzről beszélni. Nem tudom, miért alakult ez ki bennem, de a mai napig így van” – vallotta meg a felvételen Frey Timi, mire L.L. Junior megjegyezte: „Nagyon sok pénzük van! Peti, ennyit még nem láttál!” A táncosnő ezután szerényen megemlítette, hogy soha nem szenvedett hiányt semmiben.

„Mindent megkaptam kicsinek. Sosem volt olyan, amit ne kaptam volna meg. Nem azért, mert el lettem kényeztetve”

– próbálta tompítani a téma élét Timi, de a rapper viccesen ismét rákontrázott: „Szóval, én vagyok a pénzéért vele! Érted? Én vagyok a hozományvadász! Most is láttam, hogy saját séf, meg minden. Komoly villa…” - szaladt ki L.L. Junior száján, mire Hajdú Péter visszakérdezett és a Beköltözve Hajdú Péterhez ajánló videójából kiderült, Frey Timi akkor is saját nyaralóban pihen, ha Spanyolországba utazik és akkor is, ha Dubajba ruccan ki.

L.L. Junior barátnője nem is szeret beszélni a pénzről (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Junior és Timi boldogok és ez a lényeg”

„A csak a pénzemért van velem kérdéskör minden jómódban élő embert foglalkoztat. Én is így voltam ezzel, mígnem Komár Laci barátom egyszer felnyitotta a szemem. Kérdeztem tőle, hogy amikor összejött a fiatal kedvesével, megfordul-e a fejében, hogy a vagyoni helyzete miatt van-e vele a hölgy. Erre ő röviden válaszolt: ”Petikém, én így vagyok egy csomag! Ezt meg kell érteni és el kell fogadni. Egy embernek mindig van múltja. Nekem is. Tehetős ember vagyok és gyerekeim is vannak. Ezzel együtt kell tudnom élni nekem is és neki is.” Azt pedig mindenki higgye el, hogy egy nagyobb korkülönbséggel is lehet boldog egy pár! L.L. Junior és Frey Timi boldogok és ez a lényeg. Én pedig remélem, hogy ez az állapot eltart addig, amíg péntek este adásba kerül a Beköltözve legfrissebb epizódja” – mondta nevetve Hajdú Péter, aki ezzel finoman utalt a rapper és a táncosnő hektikus kapcsolati dinamikájára.