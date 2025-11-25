Freddie vallomása: Már kissé megengedőbb önmagával

A mögöttünk álló vasárnap igazi erőltetett menet volt a Sztárban Sztár All Stars még versenyben lévő énekesei számára, hiszen két, önálló produkcióval és a zsűri és a közönség elé léptek. Sok rajongó, kiemelt figyelemmel fordul Freddie felé, hiszen a tehetséges és jóképű előadó nem csak az átalakulásokkal és az ellenfeleivel küzd, de hétről hétre önmagával is csatában áll. Az énekes ugyanakkor hatalmas lelki fejlődésen ment keresztül az ország legnagyobb házibulijában töltött hetek alatt. Persze továbbra is nagyon kritikus önmagával, de már tudja, hogy jó úton halad, hogy legyőzze saját démonjait.

Freddie kamaszkori ikonja bőrébe bújt vasárnap este (Fotó: Bors)

Freddie-nek a zene jelentette a menekülőutat

Fehérvári Gábor Alfréd mesteri munkát végzett a múlt héten vasárnap este, kétszer is nagyon közel járt a tökéleteshez. A Sztárban Sztár All Stars első körében Szolnoki Péter bőrébe bújva adta elő a Valami Amerika című pörgős slágert, majd pedig kamaszkori idolját, Novák Pétert jelenítette meg. Freddie a show szünetében lapunknak árulta el, mit is jelent számára a Gyémánt című, érzelmes dal.

Ha egy előadó és egy zeneszám túlságosan fontos számomra és emlékeztet az életem egy bizonyos szakaszára, amit áthatott, meghatározott, egészen másképpen nyúlok hozzá, mint egy számomra kevésbé fontos dalhoz.

„Nekem mindig a zene jelentette a menekülőutat és nagyon sok előadót és dalt tudnék mondani, amit rongyosra hallgattam. Novák Péter és különösen a Gyémánt című dala abszolút ide sorolhatóak” – kezdte a Borsnak Freddie, aki csak felnőttként értette meg a sláger valódi üzenetét.

Freddie számára nagyon sokat jelent a Gyémánt című sláger (Fotó: Bors)

Próbált nem a nagyapjára gondolni és elérzékenyülni

„Akkoriban valójában nem értettem meg, hogy ez a dal egy nagyszülő elvesztéséről szól és arról a borzalomról, amit egy háborút megjárt ember a családhoz hazatérve érez, miközben zajlik a lelkében egy küzdelem, mivel nem tudja feldolgozni mindazt, ami vele történt. Ez a Novák Péter dal egészen káprázatos. Megfogott, meghatott és átjárt a benne rejlő fájdalom és keserűség, miközben éreztem benne a remény hangjait is” – tette hozzá az énekes, aki a színpadra lépése előtt megpróbálta elérni az optimális nyugalmi állapotát és ez sikerült is neki. „Próbáltam ezeket a gondolatokat most elhessegetni és így sikerült megteremtenem magamban azt a nyugalmat, ami kellett ahhoz, hogy el tudjam kezdeni a dalt úgy, hogy ne jusson eszembe a saját nagypapám. Örültem, hogy gitározhattam is közben, hiszen ez is lazított rajtam egy kicsit.”

Igyekeztem a legnagyobb szeretettel hozzányúlni a dalhoz és csak remélni tudom, hogy ez át is jött a nézőknek

– fogalmazott a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.