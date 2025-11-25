Freddie vallomása: Már kissé megengedőbb önmagával

A mögöttünk álló vasárnap igazi erőltetett menet volt a Sztárban Sztár All Stars még versenyben lévő énekesei számára, hiszen két, önálló produkcióval és a zsűri és a közönség elé léptek. Sok rajongó, kiemelt figyelemmel fordul Freddie felé, hiszen a tehetséges és jóképű előadó nem csak az átalakulásokkal és az ellenfeleivel küzd, de hétről hétre önmagával is csatában áll. Az énekes ugyanakkor hatalmas lelki fejlődésen ment keresztül az ország legnagyobb házibulijában töltött hetek alatt. Persze továbbra is nagyon kritikus önmagával, de már tudja, hogy jó úton halad, hogy legyőzze saját démonjait.
Fehérvári Gábor Alfréd mesteri munkát végzett a múlt héten vasárnap este, kétszer is nagyon közel járt a tökéleteshez. A Sztárban Sztár All Stars első körében Szolnoki Péter bőrébe bújva adta elő a Valami Amerika című pörgős slágert, majd pedig kamaszkori idolját, Novák Pétert jelenítette meg. Freddie a show szünetében lapunknak árulta el, mit is jelent számára a Gyémánt című, érzelmes dal.
Ha egy előadó és egy zeneszám túlságosan fontos számomra és emlékeztet az életem egy bizonyos szakaszára, amit áthatott, meghatározott, egészen másképpen nyúlok hozzá, mint egy számomra kevésbé fontos dalhoz.
„Nekem mindig a zene jelentette a menekülőutat és nagyon sok előadót és dalt tudnék mondani, amit rongyosra hallgattam. Novák Péter és különösen a Gyémánt című dala abszolút ide sorolhatóak” – kezdte a Borsnak Freddie, aki csak felnőttként értette meg a sláger valódi üzenetét.
„Akkoriban valójában nem értettem meg, hogy ez a dal egy nagyszülő elvesztéséről szól és arról a borzalomról, amit egy háborút megjárt ember a családhoz hazatérve érez, miközben zajlik a lelkében egy küzdelem, mivel nem tudja feldolgozni mindazt, ami vele történt. Ez a Novák Péter dal egészen káprázatos. Megfogott, meghatott és átjárt a benne rejlő fájdalom és keserűség, miközben éreztem benne a remény hangjait is” – tette hozzá az énekes, aki a színpadra lépése előtt megpróbálta elérni az optimális nyugalmi állapotát és ez sikerült is neki. „Próbáltam ezeket a gondolatokat most elhessegetni és így sikerült megteremtenem magamban azt a nyugalmat, ami kellett ahhoz, hogy el tudjam kezdeni a dalt úgy, hogy ne jusson eszembe a saját nagypapám. Örültem, hogy gitározhattam is közben, hiszen ez is lazított rajtam egy kicsit.”
Igyekeztem a legnagyobb szeretettel hozzányúlni a dalhoz és csak remélni tudom, hogy ez át is jött a nézőknek
– fogalmazott a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.
Ahhoz, hogy a TV2 nézőit sikerült meggyőznie, kétség sem fér, hiszen Freddie ismét tovább jutott, így már csak egyetlen adásra van attól, hogy bejusson a Sztárban Sztár All Stars döntőjébe. Az énekes ugyanakkor elárulta, már érzi önmagán, hogy mennyit segített neki a kihívás, amit az ország legnagyobb házibulija jelent számára. „Ami itt történik velem, azt már lényegesen jobban kezelem, mint a Sztárban Sztár All Stars első heteiben. Otthon persze belemegyek a produkcióm elemezgetésébe és bizony észreveszem, hogy melyik pontokon lehettem volna sokkal jobb. De már ismerem és értem a miérteket és gyakorlom is, hogy egy kicsikét megengedőbb legyek önmagammal szemben.”
Mondjuk úgy, hogy alakulgat….
– nevetett Freddie.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.