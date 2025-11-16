Sztárban Sztár: bár sosem beszélhetett vele, legnagyobb példaképe bőrébe bújt Freddie

A Sztárban Sztár All Starsban Freddie az előző héten Bruno Marsot alakítva teljes sikert aratott.

Freddie a múlt héten Bruno Marsként a Sztárban Sztár színpadán Fotó: TV2

Freddie-t az előző heti adásban a zsűri állva tapsolta meg, és bár akkor boldogan kezdődött a beszéd, pillanatok alatt könnyekbe borult az énekes.

Egész életemben, nem értem, hogy miért, az önszeretettel mindig volt valami probléma. És az, amit éreztek, valószínűleg… Ezt én nem akarom. Én vagyok valamilyen. Én itt idegenben vagyok. És most megtaláltam valamit

– mondta akkor a színpadon.

Ezen a héten az érzelmek még mindig uralkodnak rajta, miközben egyik legnagyobb inspirációja, Balázs Fecó alakját ölti magára.

Freddie ezúttal Balázs Fecóként énekelt

Érzelmes emlékeket idézett fel a Sztárban Sztár versenyzője

Freddie mélyen gondolkodva mesélt arról, hogy bár sosem volt esélye személyesen beszélgetni Fecóval, karrierje legeslegelején olyan szerencsés volt, hogy előtte léphetett fel.

Amikor a fellépését befejezte, kitoltak egy zongorát a színpadra, ahol maga Fecó lépett fel. Már akkor, fiatal korában is erős érzelmek fogták el a művészt:

Odaült a Fecó, és ő ott varázsolt egyetlen zongorával és az énekhangjával. Megerősített engem abban ismeretlenül is, hogy ez a zene, nem kell több. Mert a zene pontosan arról szól, amit Balázs Fecó képvisel

– fejezte be gondolatait az ezen a héten Balázs Fecó bőrébe bújó tehetség.