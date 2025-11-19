Elcsíptük Freddie feleségét: mindent elárult a Sztárban Sztár énekesének érzékenységéről

A Bors újságírója a Sztárban Sztár All Stars adása közben beszélgetett Fehérvári Alfréd feleségével, Dórival, aki ritkán szólal meg a nyilvánosság előtt. Most azonban őszintén beszélt arról, hogyan támogatja Freddie-t a háttérből, és miként éli meg az idei szériát ő és a gyerekek.

A Sztárban Sztár műsorában Freddie egy országnak fedte fel érzékenyebb oldalát (Fotó: Máté Krisztián)

A Sztárban Sztár színpadán feltárta a legőszintébb arcát

A Sztárban Sztár All Stars idei évada nemcsak a nézőknek tartogat izgalmakat, hanem a versenyzők családtagjainak is. Fehérvári Alfréd Freddie az elmúlt héten őszintén beszélt nyilvánosan arról, mennyi szorongást él át a készülés során, és hogy sokszor elégedetlen önmagával. Ez az önvallomás jól mutatja, mekkora lelki terhet tud jelenti egy rutinos énekenek is a verseny – nem csupán önmagában a felkészülés, hanem az önbizalommal való megküzdés miatt is. Most megszólalt a felesége, aki elárulta, milyen szerepet vállal a háttérben, és hogyan tartja a lelket Freddie-ben a nehezebb hetek során, az újabb kihívások és komoly felkészülések tengerében.

Elmondása szerint férje számára mindig is nagyon fontos volt a fejlődés, és bár már 2018-ban megnyerte a műsort, a mostani évad más kihívásokat tartogatott számukra. Akkor még nem voltak gyerekeik, ő maga is táncolt a műsorban és iskolába járt, így egészen más élethelyzetben élték meg a Sztárban Sztár 2018-as évadát. Azóta azonban eltelt hét év, sokat változtak, érettebbek lettek és jobban kezelik a feszült időszakokat. A kritikák persze most is megérintik az énekest – különösen a Sztárban Sztár zsűri véleménye –, de úgy látja, Freddie rengeteget fejlődött, és már sokkal jobban kezeli a bírálatot.

Nem mondom hogy nem voltak nehezebb hetek, itt gondolok arra, hogy a kritika nyilván megérinti az embert, de úgy látom, hogy Alfréd is sokat változott, jobban helyére teszi és feldolgozza, amiket rázúdítanak. A zsűri nem bánik Freddie-vel kesztyűs kézzel, ez így volt hét éve is, de ez végülis így van rendjén, elmondják a szakmai és szubjektív véleményüket is, ez a feladatuk.

A Sztárban Sztár kiesők közé ezúttal Horváth Tomi került, Freddie már a legjobb öt énekes között (Fotó: Mediaworks Archív)

„Nem bánok vele kesztyűs kézzel”

Dóri azt is kiemelte, hogy ő maga is fontos szerepet tölt be a felkészülésben: táncművészként hat-hét évig dolgozott a produkciókban, így szakmailag is tud tanácsot adni.

Alfréd a legnagyobb kritikusának engem tart, szerinte nem bánok vele kesztyűs kézzel. De én látom őt, érzem és értem őt, és ennek megfelelően el is mondom a véleményemet az ő érdekében. És hallgat rám, figyel, kíváncsi a véleményemre, és én igyekszem is a legnagyobb segítője lenni.

A műsor során nemcsak a zsűritől érkező megjegyzésekre koncentrálnak, hanem arra is, hogyan tudnak együtt fejlődni, levonva a konzekvenciákat egy-egy adás után.