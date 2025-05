Demcsák Zsuzsa fiát azelőtt felvették az egyetemre, hogy leérettségizett volna

Minden fiatal életében hatalmas mérföldkő az érettségi: igazi próbatétel, amely nemcsak tudásról, hanem kitartásról és elszántságról is árulkodik. Ilyenkor nemcsak a diákok izgulnak, hanem a szülők is, hiszen ez a pillanat az egész családot megérinti, és ez alól Demcsák Zsuzsa sem kivétel.

Demcsák Zsuzsa elképesztően büszke fiára Fotó: Instagram/zsdemcsak/hot! magazin

A műsorvezető számára mindig is kulcsfontosságú volt a tanulás és a műveltség, ezt az értékrendet pedig a gyermekeinek is átadta. Demcsák Zsuzsa fia, Benedek is sikerrel vette ezt a fontos akadályt, ő pedig meghatottan mesélt erről.

„Szerencsére nem sokat kellett segítenem a felkészülésben. A suli az utóbbi két évben gyakorlatilag felkészítette őket az érettségire. Volt próbaérettségi, előrehozott érettségi is, úgyhogy most már csak a három fő tantárgyból kellett vizsgáznia” – kezdte a hot! magazinnak az édesanya. „Nálunk otthon folyamatosan téma a tanulás, főleg a matek és a töri, ugyanis ezeket szeretjük a legjobban. Szerintem kifejezetten jók ezek a feladatsorok; annyit segítettem Beninek, hogy együtt néztük át a korábbi vizsgák feladatlapjait, miután kitöltötte. Nagyon szerettük megoldani a korábbi évek érettségi feladatsorait is együtt. Magyarázni már szinte egyáltalán nem kellett neki, talán néha egy-egy nehezebb matematikai feladatnál fordult elő ilyesmi, de nagyrészt inkább csak gyakoroltunk.

Ezért teljesen nyugodt voltam az érettségi hetében, hiszen tudtam, hogy milyen biztos tudással megy neki Beni.

Demcsák Zsuzsa fia tartott az irodalomtól

Természetes, hogy még a legfelkészültebb diákot is elfogja az izgalom az érettségi előtt, s ezzel Beni sem volt másként: benne azért dolgozott a vizsgadrukk, hiszen tudta, milyen fontos ez a megmérettetés. Demcsák Zsuzsa szerint ez az egészséges izgulás csak motiválta a fiát, és segített abban, hogy a maximumot hozza ki magából.

Szerintem ilyenkor minden gyerekben benne van az izgalom. Beni is izgult, mert ez a több napon át tartó, intenzív jelenlét és stressz nagyon sokat kivesz az emberből. Úgyhogy nagyon örült, hogy túl van rajta, és hála Istennek, abszolút jól sikerült neki.

Az irodalomtól tartottunk egy kicsit, mert az áll tőle a legtávolabb a tantárgyak közül, de szerencsére az is jól ment. Fontos volt ez a hét, de szerencsére a fiamat már most felvették az egyetemre!” – jelentette ki büszkén az édesanya. „Ugyanis olyan egyetemre megy, ahol pluszban matematikavizsgát is kellett tennie, ráadásul angol nyelven, úgyhogy arra is sokat készült. Tehát mire az érettségihez értünk, ő már jó néhány komoly megmérettetésen túl volt.”