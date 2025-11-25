Deák Becca kifakadt: “Én akkor szerettem volna elválni, amikor én éreztem úgy”

Deák Becca hosszú és érzelmekkel teli posztban mesélt arról, hogyan élte meg a Házasság első látásra hónapjait, és milyen döntésekhez vezette őt mindaz, ami ez idő alatt történt. Mint írta, az életében sok mindent elért már, és egyetlen közös vonás mindegyikben ott volt: nem adta fel akkor sem, amikor nehezebb utak jöttek. Helyette szembenézett a kihívásokkal és megoldást keresett.

Deák Becca őszintén vallott érzéseiről.

Fotó: TV2

Deák Becca őszintébb mint valaha

„Az életemben sok mindent elértem már, és egy dolog mindegyikben közös: nem adom fel! Ha nehézség jön, nem fordulok el, nem söpröm szőnyeg alá, hanem nekimegyek és megoldást keresek.”

Becca szerint most is ilyen helyzetbe került: őszintén, fájdalmasan, de vállalva önmagát kellett döntést hoznia.

A kapcsolatuk lezárásáról így fogalmazott:

„Én akkor szerettem volna elválni, amikor én éreztem úgy, hogy eljött az ideje. Nem egy előre kijelölt dátumhoz akartam igazodni.”

Párjával, Zsolttal gyakran külön ritmusban éltek, más-más ponton tartottak:

„Zsolt pedig pont fordítva: ő akkor szeretett volna megházasodni, amikor mi döntünk úgy, nem pedig amikor egy műsor határozza meg, milyen címke kerül ránk.”

A műsort Becca élete első realityjeként említi, amely egyben az első házasságát és az első komoly pszichodrámáját is jelentette. Sokszor volt kemény, néha kíméletlen, mégis rengeteg felismerést adott neki, amelyekért ma már hálával gondol vissza. Külön köszönetet mondott mindenkinek, aki akár egyetlen napot is vele forgatott.

Becca a bejegyzést egy sokat sejtető gondolattal zárta: