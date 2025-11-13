Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szülők lesznek! Gyerekvállalás menti meg a Házasság első látásra párját?

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 17:40
sminkgyermekvállalás
Rebeka és Zsolt kapcsolata rendeződni látszik. A Házasság első látásra szereplői szülővé válnak egy időre.
mkb
A szerző cikkei

A Házasság első látásra Zsolt és Rebeka számára eleinte szerelem volt első látásra. Ám ahogy telnek a hetek, kijönnek a különbségek köztük. Az elmúlt adásokban a pszichológusok segítségével elkezdték megérteni egymás működését, így kezdett megint békés mederbe kerülni a kapcsolatuk. A szakértők pedig most mély vízbe dobják őket. Megtudhatják, milyen kétgyermekes szülőnek lenni… Két kislányt bíznak a gondjaikra.

házasság első látásra Deák Rebeka és Horváth Zsolt gyereknevelés hot! magazin feltöltés - Horváth Zsolt Házasság első látásra
Deák Rebeka Becca és Horváth Zsolt izgalmas feladat elé néz a Házasság első látásra ma esti adásában (Fotó: TV2)

„Szimpatikus volt apukaszerepben”

„Na, milyen kétgyermekes apukának lenni?” – nevet Rebeka, miközben a két kislány sminkesnek áll, és bizony modellnek a „szülőket” fogták be.

„Sosem voltam ilyen kisimult, mint most. De ez valószínűleg a 40 kiló alapozónak köszönhető, ami a fejemen van” – nevet Zsolt, Rebeka pedig elismeri:

„Nagyon élveztem, ahogy Zsolti ezt kezelte, ahogy próbálta meglátni a könnyedséget a gyermeki létben. Szimpatikus volt apukaszerepben” – nyugtázza a feleség. Akinek „kisujjesküt” kell tennie a lányok kedvéért.

Örökre együtt maradtok!

– eskették meg őket a lányok, akik arra kérték őket, mikor eljön a finálé,  igent mondanak, mikor arról kell dönteniük, hogy végül együtt maradnak-e… A házaspár kissé szkeptikusan, de azért jókedvűen ígéri meg a sorsfordító kérést.

Házasság első látásra szereplők közül Zsolt hősiesen tűrte a sminkelést (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra férje kifakadt: „Egy szünet azért jót tenne”

Pár napja még nem volt ilyen fényes a helyzet köztük, a mindig higgadt Zsolt csúnyán kifakadt:

„Ne csináld már ezt. Mit drámázol?! Ne csináld a feszültséget megint, a k*rva életbe. Nem lehet húsz percet úgy eltölteni, hogy ne legyen nyűglődés, vagy valamivel baj. Már majdnem nem volt ki a f*szom egy fél órán keresztül…” – veszett össze Rebekával, majd a kameráknak frusztráltan leszögezte:

Egy szünet azért jót tenne kettőnknek. Mondjuk az életünk végéig!

A csütörtök esti program viszont jól sikerül számukra. Házasság első látásra Ritája és Sanyája pedig pár órára kutyagazdik lesznek, hogy ez milyen hatással van a házasságukra, az kiderül csütörtök este a TV2-n.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu