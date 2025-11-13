Szülők lesznek! Gyerekvállalás menti meg a Házasság első látásra párját?

A Házasság első látásra Zsolt és Rebeka számára eleinte szerelem volt első látásra. Ám ahogy telnek a hetek, kijönnek a különbségek köztük. Az elmúlt adásokban a pszichológusok segítségével elkezdték megérteni egymás működését, így kezdett megint békés mederbe kerülni a kapcsolatuk. A szakértők pedig most mély vízbe dobják őket. Megtudhatják, milyen kétgyermekes szülőnek lenni… Két kislányt bíznak a gondjaikra.

Deák Rebeka Becca és Horváth Zsolt izgalmas feladat elé néz a Házasság első látásra ma esti adásában (Fotó: TV2)

„Szimpatikus volt apukaszerepben”

„Na, milyen kétgyermekes apukának lenni?” – nevet Rebeka, miközben a két kislány sminkesnek áll, és bizony modellnek a „szülőket” fogták be.

„Sosem voltam ilyen kisimult, mint most. De ez valószínűleg a 40 kiló alapozónak köszönhető, ami a fejemen van” – nevet Zsolt, Rebeka pedig elismeri:

„Nagyon élveztem, ahogy Zsolti ezt kezelte, ahogy próbálta meglátni a könnyedséget a gyermeki létben. Szimpatikus volt apukaszerepben” – nyugtázza a feleség. Akinek „kisujjesküt” kell tennie a lányok kedvéért.

Örökre együtt maradtok!

– eskették meg őket a lányok, akik arra kérték őket, mikor eljön a finálé, igent mondanak, mikor arról kell dönteniük, hogy végül együtt maradnak-e… A házaspár kissé szkeptikusan, de azért jókedvűen ígéri meg a sorsfordító kérést.

Házasság első látásra szereplők közül Zsolt hősiesen tűrte a sminkelést (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra férje kifakadt: „Egy szünet azért jót tenne”

Pár napja még nem volt ilyen fényes a helyzet köztük, a mindig higgadt Zsolt csúnyán kifakadt:

„Ne csináld már ezt. Mit drámázol?! Ne csináld a feszültséget megint, a k*rva életbe. Nem lehet húsz percet úgy eltölteni, hogy ne legyen nyűglődés, vagy valamivel baj. Már majdnem nem volt ki a f*szom egy fél órán keresztül…” – veszett össze Rebekával, majd a kameráknak frusztráltan leszögezte:

Egy szünet azért jót tenne kettőnknek. Mondjuk az életünk végéig!

A csütörtök esti program viszont jól sikerül számukra. Házasság első látásra Ritája és Sanyája pedig pár órára kutyagazdik lesznek, hogy ez milyen hatással van a házasságukra, az kiderül csütörtök este a TV2-n.