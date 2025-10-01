Kiderült a Házasság első látásra új szereplőjének titka: „Nem én jelentkeztem”

A Házasság első látásra 2025-ös évada hamarosan kezdetét veszi, egészen pontosan október 13-án újabb 12 szingli adja a fejét házasságra egy ismeretlennel. A Házasság első látásra szereplőit hétfőn, egy sajtótájékoztató keretein belül mutatták be a nagyközönségnek, ám az egyik hölgy nem jelent meg. Most végre kiderült, mi történt.

A Házasság első látásra 12. szereplője, Deák Rebeka nem jelent meg a sajtótájékoztatón, így csak öt hölgyet ismerhettünk meg (Fotó: Markovics Gábor)

Deák Rebeka énekesnő is részt vesz a Házasság első látásra 3. évadában, annak ellenére, hogy nem is akart jelentkezni, ám nagyon komolyan veszi a furcsa karácsonyi ajándékkal járó kötelezettségeket, na meg persze magát a házasságot is.

Annyiban eltérek a többi hölgytől ebben a műsorban, hogy nem én jelentkeztem, hanem a testvéreméktől kaptam karácsonyra ezt a lehetőséget. November 14-étől már nyomták, hogy kitalálták, mi lesz a karácsonyi ajándékom, és nagyon jó lesz, csak arra kérnek, hogy nem mondhatok nemet

– kezdte Rebeka a Tények Plusznak.

„A házasság számomra egy nagyon erős kötelék, és egy nagyon fontos döntés, amivel lehatárolod magad érzelmileg, és azt mondod, hogy már nem én vagyok, hanem mi vagyunk. Nagyon zord lenne már most azt mondani, hogy márpedig én szerelmes akarok lenni, mert a szerelmet nem lehet csak úgy odatenni, ráadásul nem csak egy emberen múlik. Előfordulhat az is, hogy csak az egyik oldalról lesz meg, de ha mindketten, az lenne a legjobb” – fejtette ki az érzéseit az esemény előtt.

A Házasság első látásra Deák Rebeka számára is meglepetés volt, a testvére jelentkezett helyette (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra Rebekája külföldre „szökött”

Persze az énekesnő nem a műsor elől futamodott meg, hanem a karrierje és a művészete szólította másik kontinensre, ami épp egybeesett a sajtótájékoztatóval.

Nálam az álmodozás abban nyilvánul meg, hogy hozok egy olyan döntést egyik percről a másikra, amire se én nem vagyok felkészülve, se anyám, se apám. Szóval én egyszer csak úgy döntöttem, hogy holnap elindulok New Yorkba és forgatok egy videoklipet. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekem ezt tényleg csak megálmodnom kellett, ahogy eddig minden mást is az életemben, és nagyon boldog vagyok, hogy vannak ilyen lehetőségeim. Ennek a legnagyobb ára viszont az, hogy nem lehetek ott a sajtótájékoztatón

– árulta el Deák Becca.