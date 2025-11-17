Curtis nem hallgat tovább, nyilvánosan tett ígéretet

Curtis számára minden bizonnyal nagyon szomorú volt a Megasztár előző adása, ugyanis kiesett az utolsó versenyzője is. Kökény Attila fia, Kökény Lali mindent megtett azért, hogy megnyerje a műsort, de ez most sajnos nem jött össze neki – azt viszont sikerült bebizonyítania, hogy elképesztően tehetséges énekes.
Versenyző nélkül maradt Curtis, aki most nyilvánosan tett egy olyan ígéretet, amivel sikerült megnyugtatnia az embereket, hiszen ezzel megválaszolt egy olyan kérdést, ami sokak fejében felmerült a szombati adás után: Vajon versenyző nélkül milyen zsűritag lesz Curtis?
Aludtam a hétvégére egyet de még most sem az igazi…
SZOMBATON 19:15 @megasztartv2 !!!
Tartsatok velünk 💜
Ígérem ezek után is korrekt és szakmai értékeléseket kaptok tőlem🙏🏼
– írta Curtis a közösségi oldalán.
Ezek alapján valóban nem kell azon izgulniuk a Megasztár nézőinek, hogy vajon felülkerekedik-e Curtisen a keserűsége és esetleg valami olyat mond, amit nem kéne, hiszen a rapper egy profi, aki pontosan tudja, hogyan kell kezelni egy ilyen szituációt.
Itt lehet megtekinteni Curtis posztját:
