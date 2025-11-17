Curtis nem hallgat tovább, nyilvánosan tett ígéretet

Curtis számára minden bizonnyal nagyon szomorú volt a Megasztár előző adása, ugyanis kiesett az utolsó versenyzője is. Kökény Attila fia, Kökény Lali mindent megtett azért, hogy megnyerje a műsort, de ez most sajnos nem jött össze neki – azt viszont sikerült bebizonyítania, hogy elképesztően tehetséges énekes.

Curtis / Fotó: TV2

Versenyző nélkül maradt Curtis, aki most nyilvánosan tett egy olyan ígéretet, amivel sikerült megnyugtatnia az embereket, hiszen ezzel megválaszolt egy olyan kérdést, ami sokak fejében felmerült a szombati adás után: Vajon versenyző nélkül milyen zsűritag lesz Curtis?

Aludtam a hétvégére egyet de még most sem az igazi…

SZOMBATON 19:15 @megasztartv2 !!!

Tartsatok velünk 💜



Ígérem ezek után is korrekt és szakmai értékeléseket kaptok tőlem🙏🏼

– írta Curtis a közösségi oldalán.

Ezek alapján valóban nem kell azon izgulniuk a Megasztár nézőinek, hogy vajon felülkerekedik-e Curtisen a keserűsége és esetleg valami olyat mond, amit nem kéne, hiszen a rapper egy profi, aki pontosan tudja, hogyan kell kezelni egy ilyen szituációt.

Itt lehet megtekinteni Curtis posztját: