Curtis nem hallgat tovább, nyilvánosan tett ígéretet

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 17:30
Megasztárígéret
Curtis megnyugtatta a rajongókat.

Curtis számára minden bizonnyal nagyon szomorú volt a Megasztár előző adása, ugyanis kiesett az utolsó versenyzője is. Kökény Attila fia, Kökény Lali mindent megtett azért, hogy megnyerje a műsort, de ez most sajnos nem jött össze neki – azt viszont sikerült bebizonyítania, hogy elképesztően tehetséges énekes.

Curtis zsűri
Curtis / Fotó: TV2

Versenyző nélkül maradt Curtis, aki most nyilvánosan tett egy olyan ígéretet, amivel sikerült megnyugtatnia az embereket, hiszen ezzel megválaszolt egy olyan kérdést, ami sokak fejében felmerült a szombati adás után: Vajon versenyző nélkül milyen zsűritag lesz Curtis?

Aludtam a hétvégére egyet de még most sem az igazi…
SZOMBATON 19:15 @megasztartv2 !!!
Tartsatok velünk 💜

Ígérem ezek után is korrekt és szakmai értékeléseket kaptok tőlem🙏🏼

– írta Curtis a közösségi oldalán.

Ezek alapján valóban nem kell azon izgulniuk a Megasztár nézőinek, hogy vajon felülkerekedik-e Curtisen a keserűsége és esetleg valami olyat mond, amit nem kéne, hiszen a rapper egy profi, aki pontosan tudja, hogyan kell kezelni egy ilyen szituációt.

Itt lehet megtekinteni Curtis posztját:

 

