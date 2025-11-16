Kökény Lali menyasszonya kitálalt: Ezt nem gondoltuk volna a Megasztár versenyzőjéről

Kökény Lali és menyasszonya, Radics Renáta kapcsolatában minden megvan, ami egy igazi modern szerelmi történetet különlegessé tesz: hit, zene, türelem és mély összhang. A fiatal pár két éve ismerkedett meg, és bár Kökény Lali a Megasztárnak köszönhetően mindössze tizenkilenc évesen vált országosan ismertté, a magánéletében meglepő érettséget mutat. Renáta a vendéglátásban dolgozik, korábban pedig a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, így a zene nemcsak Lali életében, hanem az övében is központi szerepet játszik. Ez a közös szenvedély az egyik legerősebb kapocs közöttük, ami nemcsak a hétköznapjaikat, hanem a jövőbe vetett hitüket is meghatározza.

Kökény Lali szerelme mindenben támogatja a Megasztár kiesőjét (Fotó: Kovács Dávid)

Kökény Lali menyasszonya nem féltékeny típus

Kökény Attila fia múlt szombati duettje során Lengyel Johannával állt színpadra, amit menyasszonya is figyelemmel kísért. Renáta elárulta, mennyire büszke Lalira, aki mindig meg tudja mutatni, milyen érzések lakoznak benne a dalain keresztül. Azt is hozzátette, hogy a párja különösen örült annak, hogy Johannával énekelhetett, hiszen felnéz rá, mint előadóra. A közös munka során a Megasztár énekesnője ugyan viccesen megjegyezte, hogy a próbák alatt sok időt töltöttek összebújva, de Renáta szerint ebben semmi olyasmi nincs, ami féltékenységre adna okot.

Egyáltalán nem vagyok féltékeny, ez a karrierjéhez kapcsolódik

– mondta határozottan, majd hozzátette, hogy tisztában van azzal, milyen áldozatokkal jár a zenei pálya, és teljes mértékben támogatja Lalit abban, hogy a maximumot hozza ki magából.

Kökény Lali és Radics Renáta már két éve vannak együtt (Fotó: Markovics Gábor)

Teljesen más arcát mutatja a műsorban, mint otthon

Elmondása szerint a fiatal énekes otthon teljesen más, mint a színpadon: „Ha kérem, mindig énekel. Lali egyébként nagyon humoros és laza a hétköznapokban, a színpadon viszont teljesen más. Nyilván hat rá a média és az emberek is” – árulta el. A kapcsolatuk lassan, természetesen fejlődött.

Másfél év után kérte meg a kezemet, szóval annyira nem volt gyors. A mi kapcsolatunkban tökéletesek voltak a fokozatok

– tette hozzá Renáta. Bár sokan azt gondolnák, hogy a fiatalságuk miatt kapkodtak, ők mindent a maguk tempójában éltek meg.