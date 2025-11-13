Megszólalt ByeAlex ügyéről a drogügyi kormánybiztos: cáfolta az álhíreket

Az előadó dalaiban rendszeresen visszatérő téma a drogfogyasztás – emlékeztetett Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Az igazság órája csütörtöki adásában rámutatott, hogy minden kábítószerre kiadott forint a szervezett bűnözéshez kerül. Hangsúlyozta: folytatódik a hajtóvadászat a drogkereskedőkkel szemben.

Nem igaz, hogy ByeAlexre a kormányellenes megnyilvánulásai miatt küldték rá a rendőrséget – mondta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Az igazság órája podcastben. Mint a kormánypárti politikus emlékeztetett, ByeAlexről is kiderült, hogy kábítószert fogyasztott, de

a fő gond az, hogy az előadó dalaiban rendszeresen visszatérő téma a drogfogyasztás, ahogy más celebeknél is, akik népszerűsítik a kábítószeres életmódot, márpedig több százezer fiatal követi őket. ByeAlexnek azzal kell példát mutatnia, hogy abbahagyja a drogozást.

Sok előadó abból szerez pénzt, hogy népszerűsíti a drogot, a közönség a színpad előtt, a drogkereskedők a színpad mögött tapsolnak. Az előadók a népszerűsítéssel a drogbűnözőknek tesznek szívességet – húzta alá.

A drogellenes hajtóvadászat folytatódik

A kormánybiztos hozzátette, eddig a Delta akció kezdete óta több mint nyolcezer eljárás indult. A szülők sokszor nem tudják, hogy milyen tartalmakkal árasztják el a gyerekeiket, nem is értik azokat a kódokat és drogbeceneveket, amelyeket a fiatalok igen. Pár héttel ezelőtt 61 helyszínen csaptak le és számoltak fel egy teljes hálózatot, akiknél kriptovalutában történt a pénzmozgás – ismertette.

Felhívta a figyelmet: a drogot fogyasztó fiatal mellett már nem lesz ott a szereket népszerűsítő celeb, amikor a fiatal bajba kerül. Horváth László azt szeretné elérni, hogy ne lehessen azt sugallni, hogy a kábítószer szabadságjog, és nincs nélküle buli.

– Minden egyes drogra kiadott forint a szervezett bűnözés zsebébe kerül, és nem akarjuk megtanulni, hogy ezzel együtt kelljen éljünk. Van még esélyünk ezt megállítani a nyugat-európai országokkal ellentétben – mutatott rá, hozzáfűzve, hogy kevesebb az új kábítószer-fogyasztó, mert tonnaszám vonták ki a szereket a piacról az utóbbi hónapokban.

A társadalom a kormány mellett

Horváth László leszögezte: a társadalom több mint 90 százaléka támogatja a kormány drogpolitikáját. Nincs veszélytelen kábítószer, és az elfogások is azt mutatják, hogy a dílereknél ott van a teljes étlap. A vidékiek és hátrányos helyzetben élők kábítószerhelyzetéről elmondta, hogy ők a leginkább veszélyeztetettek, a fiatalok itt azért drogoznak, mert menőnek tartják, ilyen példaképeket mutogatnak nekik. Sok helyen a szülők is szerhasználók, és a gyerekek őket, illetve a példaképeiket próbálják másolni.

Most mindenütt a kristály nevű szer az egyeduralkodó, ami nemcsak az egészséget teszi tönkre, hanem megjósolhatatlan reakciókat vált ki, a fogyasztóból így akár gyilkos is lehet.

Ez történt a miskei gyermekgyilkosságnál – idézte fel.