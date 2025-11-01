„Elmehet mindenki a büdös fr*ncba” – döbbenetes, ami Brasch Bencével történt – videó

Brasch Bence nemrég egy rendkívül kemény hangvételű üzenetet osztott meg azok után, hogy Mandula Ádám élő adásban bántalmazta Géczi Beával közös kisfiukat, Medoxot. Az egykori rappernek nem ez volt az első botránya, azonban ezzel mindenkinél kiverte a biztosítékot, így A Nagy Duett győztesénél is, aki szintén apukaként döbbenten és felháborodottan reagált a történtekre. Mindennek azonban csupán pár napja. Most pedig máris új, ingerült videóval jelentkezett be, miután valaki megrongálta az autóját.

Megrongálták Brasch Bence kocsiját Fotó: Instagram

Tényleg amúgy elmehet mindenki a büdös fr*ncba, aki egy parkoló autóba belemegy, belehúz, majd otthagyja az autót mindenféle telefonszám, bocsi, vagy bármi nélkül. Hogy lehettek ekkora p*rasztok, emberek? Olyan intelligenciával tudnak vezetni emberek, hogy mindenki defenzíven vezessen és figyeljen a saját dolgára, mert nem rajtad fog múlni, hogy beléd mennek-e, hanem a másik b*rmon. De hogy alapvetően tele van a t*köm azzal, hogy az emberek beletolatnak, belehúznak a kocsiba, meghúzzák, majd ott hagyják mindenféle cetli nélkül

- jelentkezett be az énekes csalódottan és idegesen legújabb TikTok-videójában, majd így folytatta:

Hiszek a karmában. Nem kívánok senkinek semmilyen rosszat, de higgyétek el, az élet mindenkinek minden rosszat visszaad. Én hiszek ebben.

Történetét hallva pedig követői egyetértettek vele. Sorra érkeztem a kommentek, miszerint ők is jártak már így. Valaki pedig azt is közölte, a karma majd valóban intézi a dolgát: