Lékai-Kiss Ramóna lerántotta a leplet a Sztárban Sztár All Starsról

A sztáranyuka igyekezett az elmúlt hetekben kipihenni A Nagy Duett versenyt, ahol öt héten keresztül szinte minden nap vagy próbált, vagy az élő adás miatt bent volt a stúdióban. Lékai-Kiss Ramóna nyaralt a családjával, feltöltődött és szeptember 7-től már a Sztárban Sztár All Stars 2025 zsűritagjaként véleményezi az énekeseket.
Már csak néhány hét és visszatér a képernyőre a Sztárban Sztár All Stars. Lékai-Kiss Ramóna alig várja, hogy elkezdődjön a műsor, mert már tudja, milyen a másik oldalon állni.
Itt a Sztárban Sztár All Stars sajtóeseményén sok mostani versenyző elmondta, hogy úgy emlékszik vissza a saját évadára, a sok jó élmény mellett, hogy nagyon-nagy stressz, feszültség, izgalom és várakozás kísérte a színpadra lépés előtti időszakot. Amikor ezt mesélték, én is éreztem, hogy gyűlik a gombóc a torkomban , hisz én is pont ezt éltem át. Biztos vagyok benne, hogy most zsűriként, teljesen más szemmel nézek majd a versenyzőkre, mert testközelből tapasztalhattam meg milyen versenyzőként részese lenni egy ilyen műsornak.
- árulta el a Borsnak Lékai-Kiss Ramóna. „Mert amennyire jó érzés volt, annyira stresszes is! De remélem, hogy ez most nem fogja befolyásolni az énekeseket, hanem lerakták már ezeket a terheket és majd úgy lépnek a színpadra, hogy igazán élvezik a produkcióikat és ezáltal elkápráztatnak majd bennünket és a nézőket is.”
Az ítész azt mondja, nem is olyan könnyű egyébként ott ülni a zsűriszékben és ítéletet mondani.
„Tényleg nem könnyű, sőt, szerintem a világ legnehezebb feladata. Egyszerre legyél humoros, spontán, karakteres, szigorú, de ne túl szigorú. Legyél kedves, de azért mondd meg az igazi véleményedet, de ne legyél bántó. Szóval fel van adva a lecke mindnyájunknak!”
A gyönyörű sztáranyuka azt mondja, az, hogy ő A Nagy Duett ideje alatt, ahol sztárpárja, Brasch Bence volt, tudott teljes erejével a felkészülésre, a próbákra, az élő adásokra koncentrálni, az a családjának köszönhető. Lékai-Kiss Ramóna gyereke és férje, Lékai Máté gyakran nézték a sztáranyukát élőben a stúdióban.
Ahhoz, hogy egy ilyen műsort végig lehessen csinálni, ahhoz kell a család, meg az ő támogatásuk. De nagyon várták már, hogy miután anya átvette a trófeát, menjek haza, hogy minden térjen vissza a rendes kerékvágásba. Erre mi mindig figyelünk, ha én nem tudtam otthon lenni, ők jöttek hozzám a stúdióba. De szerencsére a Sztárban Sztár, ahol zsűritag vagyok, már nem akkora elfoglaltság.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.