Lékai-Kiss Ramóna lerántotta a leplet a Sztárban Sztár All Starsról

A sztáranyuka igyekezett az elmúlt hetekben kipihenni A Nagy Duett versenyt, ahol öt héten keresztül szinte minden nap vagy próbált, vagy az élő adás miatt bent volt a stúdióban. Lékai-Kiss Ramóna nyaralt a családjával, feltöltődött és szeptember 7-től már a Sztárban Sztár All Stars 2025 zsűritagjaként véleményezi az énekeseket.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije: Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András (Fotó: Bors)

Lékai-Kiss Ramóna: A világ legnehezebb dolga zsűrizni!

Már csak néhány hét és visszatér a képernyőre a Sztárban Sztár All Stars. Lékai-Kiss Ramóna alig várja, hogy elkezdődjön a műsor, mert már tudja, milyen a másik oldalon állni.

Itt a Sztárban Sztár All Stars sajtóeseményén sok mostani versenyző elmondta, hogy úgy emlékszik vissza a saját évadára, a sok jó élmény mellett, hogy nagyon-nagy stressz, feszültség, izgalom és várakozás kísérte a színpadra lépés előtti időszakot. Amikor ezt mesélték, én is éreztem, hogy gyűlik a gombóc a torkomban , hisz én is pont ezt éltem át. Biztos vagyok benne, hogy most zsűriként, teljesen más szemmel nézek majd a versenyzőkre, mert testközelből tapasztalhattam meg milyen versenyzőként részese lenni egy ilyen műsornak.

- árulta el a Borsnak Lékai-Kiss Ramóna. „Mert amennyire jó érzés volt, annyira stresszes is! De remélem, hogy ez most nem fogja befolyásolni az énekeseket, hanem lerakták már ezeket a terheket és majd úgy lépnek a színpadra, hogy igazán élvezik a produkcióikat és ezáltal elkápráztatnak majd bennünket és a nézőket is.”

Az ítész azt mondja, nem is olyan könnyű egyébként ott ülni a zsűriszékben és ítéletet mondani.

„Tényleg nem könnyű, sőt, szerintem a világ legnehezebb feladata. Egyszerre legyél humoros, spontán, karakteres, szigorú, de ne túl szigorú. Legyél kedves, de azért mondd meg az igazi véleményedet, de ne legyél bántó. Szóval fel van adva a lecke mindnyájunknak!”

Lékai-Kiss Ramóna férje, Lékai Máté mindenben támogatja a műsorvezetőt (Fotó: Bors)

Visszakapta a családja

A gyönyörű sztáranyuka azt mondja, az, hogy ő A Nagy Duett ideje alatt, ahol sztárpárja, Brasch Bence volt, tudott teljes erejével a felkészülésre, a próbákra, az élő adásokra koncentrálni, az a családjának köszönhető. Lékai-Kiss Ramóna gyereke és férje, Lékai Máté gyakran nézték a sztáranyukát élőben a stúdióban.