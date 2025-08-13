Nem Harsányi Levente az egyetlen: Kárpáti Rebeka és Brasch Bence eljegyzése is így ért véget

Harsányi Levente volt párja, Obersovszky Lara 20 évvel fiatalabb a műsorvezetőnél, de ez őket cseppet sem zavarta, hiszen az első pillanattól egy hullámhosszon voltak. A pár annyira jól megértette egymást, hogy a tévés már az első évben megkérte a kedvese kezét, de valami most mégis megváltozott. Két év boldogság után az esküvő helyett egy váratlan szakítással sokkolták a rajongókat. Ráadásul sajnos nem ők az egyetlenek, több ismert celeb kapcsolata is a nagy kérdés után futott zátonyra.
A Dancing with the Stars táncosai, Tóth Katica és Suti András igazi álompárnak tűntek, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 8 évig éltek együtt. Ebből két és fél éven át jegyesek is voltak, végül mégis úgy döntöttek, nem abba az irányba tart az életük, amerre szeretnék. Ennek ellenére a TV2 sztárjainak szakítása igazán példaértékű, hiszen jó barátokként váltak el, és azóta is előfordul, hogy együtt táncolnak.
Akárcsak Lara, Kárpáti Rebeka is hamar beleugrott egy eljegyzésbe, hiszen alig egy éve lehetettek együtt, amikor igent mondott szerelmének. Ráadásul a milliárdos üzletember, Lénárd András is jó néhány évvel, pontosan 17-tel idősebb, mint kedvese. Úgy tűnik, ez a recept náluk sem vált be, ugyanis néhány hónappal a lánykérés után teljesen váratlanul szakítottak. Szarvas Andi is mindössze két éve után kapott gyűrűt civil kedvesétől, de sajnos végül az ő kapcsolatuk sem működött. Végül három és fél év után költöztek szét, de úgy tűnik, jól döntöttek, hiszen azóta a szépségkirálynő boldog feleség és anyuka. De nem csak a hölgyeknél fordul elő ilyesmi, a Házasság első látásra Csabija is gyorsan eldöntötte, letérdel kedvese elé, aki örömmel igent is mondott. Ám egy év szerelem és fél év jegyesség után a menyasszony végül elhagyta az üzletembert, akire azóta szintén rátalált szerelem.
Az úszóedző és a műsorvezető kedvese 2021 decemberében, címlapon adtak hírt először hivatalosan is a boldogságukról, bár előtte már jó néhány hónapja pletykáltak róluk. Ezután mindössze két hónappal az eljegyzés is megtörtént, de sajnos nem tartott sokáig. Shane Tusup és Szabó Zsófi három hónappal később a közösségi médiában jelentették be, hogy felbontották az eljegyzést.
A színésznő és az énekes három évig voltak együtt, ám a kapcsolatuk tavaly váratlanul véget ért. Brasch Bence 2022-ben húzott gyűrűt Luca ujjára, de a tavaly tavaszi nyilvános eseményeken már nem jelent meg leendő férje mellett. Végül kiderült, ennek nyomós oka van, ugyanis külön utakon folytatják.
