„Minden novemberre összeomlottam, most először nem” – Barbinek Paula élete gyökeresen megváltozott az Ázsia Expressz után

Barbinek Paula őszintén beszél nőiességről, önismeretről és arról, hogyan tanult meg együtt élni saját határaival. A színésznő szerint az igazi szabadság nem a tökéletességben, hanem az elfogadásban rejlik – és abban, hogy merjünk önmagunk lenni, még a legnehezebb pillanatokban is.
Barbinek Paulával A Meztelen igazság című darab kapcsán beszélgetettünk. A rúdtánc-edzés köré felépített vígjátékban az egyéni női sorsok bemutatásán keresztül nemcsak a test, hanem a lélek is „lecsupaszodik”. A történetben a női önelfogadás, az őszinte beszéd és a sebezhetőség kerül középpontba – ezek mind olyan témák, amelyek Barbinek Paula számára is mélyen személyesek.
Fontos lenne normalizálni, hogy elfogadjuk önmagunkat, és ne mindig másoknak akarjunk megfelelni
– kezdi gondolatait a színésznő. Szerinte a szabadság a változással kezdődik, és azzal, ha el tudjuk fogadni: egész életünkön keresztül folyamatosan formálódunk, változunk.
A színésznő a saját példáján keresztül is megmutatja, mit jelent ez. Barbinek Paula betegsége az Ázsia Expressz kapcsán vált országosan ismertté. Az ADHD és a nemrég diagnosztizált autizmus nem bélyeg számára, hanem egy kulcs önmaga megértéséhez.
Most már tudom, hogyan működöm. Sok a zaj, ilyenkor félrevonulok, mélyeket lélegzem. Elfogadom, hogy hullámzó vagyok, és ezzel együtt könnyebb élni
– vallja, miközben kiemeli, hosszú út volt idáig eljutni.
A színésznő szerint a női közösségekben is kulcsfontosságú lenne az ítéletmentes kommunikáció. A Meztelen igazság is ezt a felszabadító őszinteséget képviseli: hogy ne szégyelljük sem a gyengeségeinket, sem a lelki sebhelyeinket. „Minden karakter mögött ott a saját története, a trauma, ami miatt olyan, amilyen. Így van ez a színpadon és a valóságban is” – fogalmaz Paula, aki a harmincas évei közepén jár, és úgy érzi, mostanra kezd igazán helyére kerülni az élete.
A másik nagy fordulópontot az Ázsia Expressz 2025-ös évada hozta számára. A TV2 kalandreality-jében édesanyjával, Tallós Ritával együtt vett részt, és az élmény – bár rendkívül megterhelő volt – mélyen átformálta őket.
Nagyon örülök, hogy együtt vágtunk bele. Mostanra igazi cinkosok lettünk anyuval – sokszor csak egymásra nézünk, és nevetve mondjuk: ez is olyan, mint Ázsiában volt
– meséli.
A műsor forgatása után diagnosztizálták az autizmust – egy hír, amit sokan talán kifogásként kezelnének bizonyos helyzetekben, ő viszont erőt merített belőle. Barbinek Paula kora ellenére olyan önreflexióval beszél a tapasztalatairól, ami sokak számára mintaként szolgálhat: „Nem mentegetőzöm. Csak szeretném, ha az emberek tudnák, ki vagyok valójában.”
Az Ázsia Expressz és az azt követő önismereti út nemcsak a személyiségét, hanem az egész élethez való hozzáállását megváltoztatta.
Minden novemberre összeomlottam, most először nem. Hálás vagyok, mert rájöttem, hogyan működöm, és mert már nem akarok más lenni, csak önmagam.
Barbinek Paula ma már nemcsak színésznőként, hanem inspiráló példaként is jelen van a közéletben – megmutatva, hogy az igazi meztelenség nem a test, hanem a lélek bátorsága.
