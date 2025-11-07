„Minden novemberre összeomlottam, most először nem” – Barbinek Paula élete gyökeresen megváltozott az Ázsia Expressz után

Barbinek Paula őszintén beszél nőiességről, önismeretről és arról, hogyan tanult meg együtt élni saját határaival. A színésznő szerint az igazi szabadság nem a tökéletességben, hanem az elfogadásban rejlik – és abban, hogy merjünk önmagunk lenni, még a legnehezebb pillanatokban is.

Barbinek Paula önreflektivitással és elfogadással éli a mindennapjait (Fotó: Szabolcs László)

Barbinek Paula szembenézett önmagával

Barbinek Paulával A Meztelen igazság című darab kapcsán beszélgetettünk. A rúdtánc-edzés köré felépített vígjátékban az egyéni női sorsok bemutatásán keresztül nemcsak a test, hanem a lélek is „lecsupaszodik”. A történetben a női önelfogadás, az őszinte beszéd és a sebezhetőség kerül középpontba – ezek mind olyan témák, amelyek Barbinek Paula számára is mélyen személyesek.

Fontos lenne normalizálni, hogy elfogadjuk önmagunkat, és ne mindig másoknak akarjunk megfelelni

– kezdi gondolatait a színésznő. Szerinte a szabadság a változással kezdődik, és azzal, ha el tudjuk fogadni: egész életünkön keresztül folyamatosan formálódunk, változunk.

A színésznő a saját példáján keresztül is megmutatja, mit jelent ez. Barbinek Paula betegsége az Ázsia Expressz kapcsán vált országosan ismertté. Az ADHD és a nemrég diagnosztizált autizmus nem bélyeg számára, hanem egy kulcs önmaga megértéséhez.

Most már tudom, hogyan működöm. Sok a zaj, ilyenkor félrevonulok, mélyeket lélegzem. Elfogadom, hogy hullámzó vagyok, és ezzel együtt könnyebb élni

– vallja, miközben kiemeli, hosszú út volt idáig eljutni.

A színésznő szerint a női közösségekben is kulcsfontosságú lenne az ítéletmentes kommunikáció. A Meztelen igazság is ezt a felszabadító őszinteséget képviseli: hogy ne szégyelljük sem a gyengeségeinket, sem a lelki sebhelyeinket. „Minden karakter mögött ott a saját története, a trauma, ami miatt olyan, amilyen. Így van ez a színpadon és a valóságban is” – fogalmaz Paula, aki a harmincas évei közepén jár, és úgy érzi, mostanra kezd igazán helyére kerülni az élete.

Édesanyjával, Tallós Ritával sokat tanultak egymásról az Ázsia Expressz kalandos útja alatt (Fotó: Mediaworks Archív)

„Igazi cinkosok lettünk anyuval”

A másik nagy fordulópontot az Ázsia Expressz 2025-ös évada hozta számára. A TV2 kalandreality-jében édesanyjával, Tallós Ritával együtt vett részt, és az élmény – bár rendkívül megterhelő volt – mélyen átformálta őket.

Nagyon örülök, hogy együtt vágtunk bele. Mostanra igazi cinkosok lettünk anyuval – sokszor csak egymásra nézünk, és nevetve mondjuk: ez is olyan, mint Ázsiában volt

– meséli.