Ázsia Expressz: Barbinek Paula döbbenetes kijelentést tett az állapotáról

Barbinek Paula nem mentségként „dobta be a közösbe”, hogy az Ázsia Expressz forgatása után egy pszichoterapeuta tanácsára elvégeztette önmagán az autizmus diagnosztizálására szolgáló tesztet, ami pozitív eredményt hozott. Egyszerűen csak úgy gondolta, hogy számára kényelmesebb lehet az a felállás, ha azok, akik követték a TV2 kalandreality-jét és akik a színházban látják őt egy-egy szerepben, tudják, hogy kivel is van dolguk igazából. Tallós Rita lánya ugyanis amolyan atipikus, magasan funkcionáló autista, akinél csak az avatott szemnek válhattak gyanússá az egyes helyzetekre, szituációkra adott túlzó, vagy éppen túl közömbösnek tűnő reakciói. Paula nemrég hozta nyilvánosságra a felállított diagnózist, most pedig mindent elkövet annak érdekében, hogy megismerje önmagát és értelmezze mindazt, amit eddig az ismeretek hiányában nem tudott.

Barbinek Paula az Ázsia Expressz után szembesült a diagnózissal (Fotó: YouTube)

Az Ázsia Expressz szereplője örül a diagnózisnak

Barbinek Paula most egykori játékostársa meghívását elfogadva beszélt arról, hogyan változott meg az életre az Ázsia Expressz forgatása és a diagnózis felállítása óta. „Az volt a legnehezebb, hogy nulla-huszonnégyben emberek között kellett lenni és nem volt meg számomra a kikapcsolódás időm, amikor leereszthetek, újratöltök és egyedül vagyok.

Ez a magányvágy, abszolút az autizmussal van összefüggésben. Ha folyamatosan hatások és ingerek érnek, túlstimulált leszek és pszichésen kimerülök.

Ezt a diagnózisom által már be tudom azonosítani, ami tök jó. Nem vagyok profi, nem vagyok szakember, csak most fedezem fel ezt a témát és fedezem föl magam ebben” – kezdte a Leventesó stúdiójában az édesanyja oldalán az Ázsia Expressz második helyéig menetelő Barbinek Paula.

Lakatos Leventénél beszélt őszintén autizmusáról az Ázsia Expressz sztárja (Fotó: TV2)

Barbinek Paula: „Azon izgulok, hogy vajon jól játszottam-e el, hogy ember vagyok”

A fiatal színésznő, Lakatos Levente kérdéseire totális és lehengerlő őszinteséggel válaszolgatott, így azt is megtudtuk, hogy számára bizony komoly nehézséget okoz a társalgás, de még a szemkontaktus tartása is. „Azt mondanám, hogy én vagyok az atipikus autista, hiszen a köztudatban más dolgok jutnak eszünkbe egy autista emberről. Ez egyébként nem betegség, inkább egy más fajta idegrendszeri működés, ami nem baj. Perszer van egy nagyon sötét oldala is és vannak emberek, akik ezzel tényleg küzdenek, de én inkább tanulom és próbálok együttműködni vele. Lassan ismerem fel magamban a tüneteket. Hiperfókuszáltam a témára a diagnózis után és mindent felkutattam.

Egy magasan funkcionáló autista vagyok, vagyis tartom a szemkontaktus, ha beszélünk, elmondom az életem történetét, mosolygok.

Ezt hívják maszkolásnak. Tehát eljátszom, hogy normális, idegrendszeri működésem van és így mozgok a világban. Ezek látszólag nem okoznak nehézséget, de valójában nagyon nem kényelmes helyzetek nekem. Belül nagyon erős szorongással járnak, mert folyamatosan azon izgulok, hogy vajon jól játszottam -e el, hogy ember vagyok” – tett meglepő vallomást Barbinek Paula, aki hosszan beszélt az általa csak Ritaként emlegetett Tallós Ritáról is és a kettejük között lévő szoros, ugyanakkor koránt sem szokványos anya-lánya kapcsolatról is.