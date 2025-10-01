Kamerák előtt omlik össze az Ázsia Expressz versenyzője: „Nem bírom tovább…!”

Az Ázsia Expressz 2025 ötödik etapjára minden, még játékban lévő páros többszörösen is átlépte a tűrőképessége határát. Mentálisan és fizikálisan is eljutottak a végpontig és mindannyian az utolsó utáni erőtartalékaikat igyekeznek mozgósítani annak érdekében, hogy eljussanak a kaland utolsó állomására, Balira. Nincs könnyű dolguk, hiszen közben egyre sűrűsödnek és durvulnak a viták a feladatok pedig nehezednek.

A Tallós Rita és Barbinek Paula alkotta párosból pedig rengeteget kivesz, hogy egymással is folyamatos harcban állnak.

Barbinek Paula besokall a TV2 Ázsia Expressz 2025 ötödik hetén (Fotó: TV2)

Barbinek Paula az Ázsia Expressz feladását fontolgatja

Az anya-lánya páros a szerdai adásban is egymásnak feszül egy nehéz szituációban, ami be is teszi kaput Barbinek Paulánál, aki a kamerák előtt omlik össze. A fiatal színésznő eleinte még tartja magát és inkább csak monologizál azon, hogy nincs több energiája a folytatáshoz:

„Mindenhogy kimerültem. Fizikailag nem nullára, hanem mínuszba kerültem. Egyszer csak azt éreztem, hogy az a táska, amit viszek több mint egy hónapja, olyan nehéz lett, hogy húzta le a vállamat. Remegett az összes végtagom. Azt éreztem, hogy nem tudom, mibe kapaszkodjak. Nincs több kapaszkodóm. Elfogyott…

- mondja az Ázsia Expressz szereplők közül Paula, aki az utolsó erejét összeszedve, szinte csak vonszolja magát a sötét utcákon.

Az ázsia Expressz 2025 szereplők közül Barbinek Paula teljesen kimerült (Fotó: TV2)

„A testem és a lelkem is teljesen elfáradt”

Tallós Rita ezen a napon sokkal jobban bírja a viszontagságokat és próbál lelket önteni a lányába, aki azonban egy ponton feladja a könnyei ellen vívott harcot. „Azt érzem, hogy mindenem gyenge és nem bírom tovább. A testem és a lelkem is teljesen elfáradt. Elegem van, fáradt vagyok és nem akarok erős lenni tovább. Nem tudok erős lenni… Nagyon hosszú volt ez az elmúlt pár hét és nem látok semmi esélyt. Tökre örülök a többieknek, csak azt érzem, hogy így is, úgy is gyengék vagyunk és olyan nehéz. Olyan koszos vagyok…” - mondja zokogva Barbinek Paula. Hogy a színésznőnek sikerül -e összeszednie magát és tudja-e folytatni a számára egyre inkább reménytelennek tűnő küzdelmet, az kiderül szerda este 19:45-től a TV2 képernyőjén.