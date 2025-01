Bangó Margit: „Lélekben húszévesnek érzem magam”

Akár életrajzi könyvet is írhatna a Kossuth-díjas művésznő, ami sokak számára útmutató és egyben inspiráló is lehetne. Bangó Margit másodszor is legyőzte a daganatos betegséget, és bár megviselte ez az időszak, a kitartás, a remény és a pozitív életszemlélet végigkísérte.

Bangó Margit betegsége kétszer is feladat elé állította őt, a hit és a Jóisten végigkísérte ezen a rögös úton / Fotó: Archív/Hot magazin

Meghatóan beszélt Bangó Margit betegségéről

– A hit hegyeket mozgat! – kezdte a hot! magazinnak a népszerű előadóművész. – Ha van hitünk, akkor segítségünk is van, a segítségünk pedig a Jóisten, aki akkor küldi az erőt, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Nehéz és kritikus időszak van mögöttem, amit senkinek nem kívánok. Úgy érzem, keményen megküzdöttem azért, hogy túléljem ezt az egészet, de nem bírnak velem a „rosszak”, másodszor sem adtam meg magam ennek a betegségnek. Sokan kérdezik tőlem, hogyan tudtam végigcsinálni mindezt. A hit és a Jóisten szeretete kísért végig ezen a rögös úton. Meg akartam gyógyulni, és sokszor, akármennyire is rosszul éreztem magam, mentem, felléptem, és nem hagytam magam – mondta.

Bangó Margit 75. születésnapját ünnepli idén

Idén hetvenöt éves lesz a sikeres művésznő, és ötvenhét éve megszakítás nélkül áll a színpadon, ahol az első perctől kezdve otthon érezte magát. Bangó Margitot a színpad és az emberek szeretete a mai napig élteti, boldoggá teszi, és bár érzi az idő múlását, eszébe sincs siránkozni emiatt.

Bangó Margit idén a 75.születésnapját ünnepli, de eszébe sincs siránkozni, lélekben 20 évesnek érzi magát / Fotó: Markovics Gábor/hot magazin

– „Úgy múlik az élet, mint egy tűnő álom”; ez a nóta jutott eszembe és az, hogy mennyire gyorsan repül az idő. Mintha tegnap lett volna, hogy kislányként hintázom, ma pedig a 75. születésnapomról beszélek – nosztalgiázott az énekesnő. – Minden, amit adok az embereknek, az mindig őszintén, a szívem mélyéről jön.

És bár az idő múlik, és nem lehet megállítani, én mégis úgy érzem, hogy ugyanaz a Bangó Margit megy fel a színpadra hetvenöt évesen, mint tizenhét évesen. A korom miatt nem kesergek, ez az élet rendje, elfogadom, és nem siránkozom emiatt.

– Bevallom, lélekben húszévesnek érzem magam. Mindig is vidám természetű voltam, és szerintem ez már így is marad, amíg élek. Ezt sokszor mondom is, főleg a velem egykorúaknak, hogy inkább a pozitív, szép emlékekre kell gondolni, nem pedig a rossz miatt siránkozni, mert az senkit nem visz előre.