Mi lesz vele? Ezekben a pillanatokban műtik Törökországban a Séfek séfe sztárját!

Balogh Tamásné Eszter a Séfek Séfe 2024-es évadában tűnt fel, ahol amatőr szakácsként ő jutott a legtovább a műsorban, majdnem a döntőig menetelt. Eszter laza, humoros és szabadszájú stílusát rengetegen megkedvelték a műsorban, így közösségi oldalait azóta is előszeretettel követik a rajongók. Az utóbbi időben azonban nagy lépésre szánta rá magát.
Eszter nemrég őszintén vallott róla, hogy a babaprojekt sikeressége érdekében életmódváltásba kezd, ez azonban nem teljesen úgy alakult, ahogy eltervezte, a babáról azonban nem hajlandó lemondani, ezért drasztikusabb megoldást választott. Bevállal egy gyomorműtét, amelyben barátnője, Paprika Dorina segíti őt, aki szintén ezzel a módszerrel szabadult meg a plusz kilóitól. Eszter sokat gondolkodott, hogy belevágjon-e a műtétbe, de végül úgy döntött, hogy esélyt ad magának, a részletekről pedig követőinek is kendőzetlen őszinteséggel beszámol majd. A műtét időpontja egyre közeledett, mígnem tegnap Eszter már a helyszínről jelentkezett.
Munka ügyben nem vagyok elérhető hétfőig, telefont nem fogom tudni felvenni, nem tudok ránézni a szerződésre, innen sajnos intézni se tudok semmit. Holnap lesz a műtét, pihenésre van szükségem az orvos utasítása szerint. Hétfőtől pedig újra elérhető leszek!
- írta, majd hozzátette: „Köszönöm a kedves üzeneteket és aggódást, a Csatkai velem van!”
Esztert tehát ezekben a pillanatokban műtik és remélhetőleg minden a legnagyobb rendben lesz. A TV2 sztárja korábban elárulta, nem fog senkit átverni azzal, hogy az életmódváltás vagy egyéb injekciók következtében fogyott le, bátran vállalja, hogy a kudarcok miatt döntött emellett.
Miután Eszter megosztotta követőivel, hogy mire készül, egy ismert TikTokker, Thanos Plein gorombán betámadta őt, trágár és durva szavakkal illetve a biztosítási tanácsadóként tevékenykedő Esztert, mondván, hogy 15 kiló mínuszért gyomorműtétre menni nevetséges dolog, a Séfek Séfe sztárja azonban kiállt az igazáért és reagált az őt ért vádakra. Következő videójában elmondta: sértő, hogy a tartalmait károsnak nevezte és az is, hogy azt feltételezi róla, hogy a gyomorműtét árát követőitől szedte össze, mert ez szemenszedett hazugság. Balogh Tamásné Eszter őszintén kommunikál a követőivel az életéről, akik pedig teljes mellszélességgel kiállnak mellette.
