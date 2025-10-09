„Jogi útra fogom terelni az ügyet” – Elég volt! Balogh Tamásné nem tűr tovább: háborút indított az ismert TikTokker ellen

Nemrég derült ki, hogy a Séfek Séfe Balogh Tamásnéja kisbabára vágyik, ami miatt még komoly diétába is kezdett, hiszen az egészségügyi problémáit mindenképpen helyre kell hoznia a terhesség előtt. Legutóbb azonban arról számolt be TikTok-oldalán, hogy az életmódváltás nem járt sikerrel, ezért más módszert választ a fogyásra. Balogh Tamásné gyomorműtétről szóló videója azonban igencsak nagy port kavart, sőt egy fitnesz influenszer ki is figurázta. De a Séfek Séfe tűzről pattant sztárja természetesen nem hagyja magát.
Balogh Tamásné Eszter kora ellenére több egészségügyi problémával küzd, amin leginkább a fogyás tudna segíteni, ezért úgy döntött bevállal egy törökországi gyomorműtétet.
Az életmódváltás kudarcba fulladt, én ebbe belebuktam. Az elmúlt időben nagyon sokat gondolkodtam, hogy belevágjak-e abba, hogy megműttessem magam, és a válasz egyértelműen igen
– vallotta be Balogh Tamásné TikTok-oldalán.
A biztosítási tanácsadó videójára egy Norman Konstantin névre hallgató TikTok tartalomgyártó és személyi edző is reagált, nem épp pozitívan.
„Nehogy azt higgyétek, hogy meg fogom neki mondani, hogy mit csináljon. De ha választanom kellene, hogy egy műtét vagy egy injekciót beszúrok, ami az étvágyamat elnyomja, mert valljuk be az az, ami a problémát okozza, akkor gondolom sejtitek, hogy melyiket fogom választani. Mert attól, hogy megcsinálod ezt a műtétet, semmi sem garantált, ahogy a másik esetben sem” – magyarázta az influenszer utalva arra, hogy a gyomorműtét egy igencsak szélsőséges megoldás.
Azért nem sikerül az életmódváltás, mert nincs meg a prioritásod és borzasztó döntéseket hozol, már a vásárlásnál
– szúrt oda még egyet.
Ahogy már tapasztalhattuk, Eszter nem hagyja annyiban, ha sérelem éri. Most is szinte hadjáratot indított kritikusa ellen, hiszen szerinte senkinek semmi köze a döntéséhez.
„Tisztelt Szerző, szeretnélek megkérni, hogy amikor csinálsz egy videót, tisztelettel beszélj rólam. Kérem, a videót szedd le, mert nem adtam a hozzájárulásomat. Valamint ez az én döntésem, ami a követőimnek szólt. Eldöntöttem, bevállaltam őszintén!” – írta kommentben.
De úgy tűnik a hozzászólás nem volt elég, ezért egy külön videót is megosztott ezzel kapcsolatban.
Én azt gondolom, hogy ez a videó jó is lehetett volna, ha te nem ebben a stílusban készíted el. Nagyon sértő számomra, ahogy az elején pofákat vágsz, és azt gondolom, hogy ez nem volt korrekt. Felszólítalak, hogy 24 órán belül szedd le ezt a videót, amit készítettél, azért, mert ez szellemi tulajdon megsértése, az engedélyem nélkül nem posztolhattad volna ki ezt a videót. Szóval mindenképpen szedd le, mert jogi útra fogom terelni az ügyet. Én azt gondolom, nem etikus dolog az, ha valaki azért mert követőket szeretne toborozni, másokat sérteget
– jelentette ki az amatőr szakács.
