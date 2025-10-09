„Jogi útra fogom terelni az ügyet” – Elég volt! Balogh Tamásné nem tűr tovább: háborút indított az ismert TikTokker ellen

Nemrég derült ki, hogy a Séfek Séfe Balogh Tamásnéja kisbabára vágyik, ami miatt még komoly diétába is kezdett, hiszen az egészségügyi problémáit mindenképpen helyre kell hoznia a terhesség előtt. Legutóbb azonban arról számolt be TikTok-oldalán, hogy az életmódváltás nem járt sikerrel, ezért más módszert választ a fogyásra. Balogh Tamásné gyomorműtétről szóló videója azonban igencsak nagy port kavart, sőt egy fitnesz influenszer ki is figurázta. De a Séfek Séfe tűzről pattant sztárja természetesen nem hagyja magát.

Nem működött az életmódváltás, ezért Balogh Tamásné Eszter gyomorműtétre adja a fejét (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére több egészségügyi problémával küzd, amin leginkább a fogyás tudna segíteni, ezért úgy döntött bevállal egy törökországi gyomorműtétet.

Az életmódváltás kudarcba fulladt, én ebbe belebuktam. Az elmúlt időben nagyon sokat gondolkodtam, hogy belevágjak-e abba, hogy megműttessem magam, és a válasz egyértelműen igen

– vallotta be Balogh Tamásné TikTok-oldalán.

Balogh Tamásné videója balhét robbantott ki

A biztosítási tanácsadó videójára egy Norman Konstantin névre hallgató TikTok tartalomgyártó és személyi edző is reagált, nem épp pozitívan.

„Nehogy azt higgyétek, hogy meg fogom neki mondani, hogy mit csináljon. De ha választanom kellene, hogy egy műtét vagy egy injekciót beszúrok, ami az étvágyamat elnyomja, mert valljuk be az az, ami a problémát okozza, akkor gondolom sejtitek, hogy melyiket fogom választani. Mert attól, hogy megcsinálod ezt a műtétet, semmi sem garantált, ahogy a másik esetben sem” – magyarázta az influenszer utalva arra, hogy a gyomorműtét egy igencsak szélsőséges megoldás.

Azért nem sikerül az életmódváltás, mert nincs meg a prioritásod és borzasztó döntéseket hozol, már a vásárlásnál

– szúrt oda még egyet.

Balogh Tamásné Eszter férje nem szól bele a hasonló konfliktusokba, de mindig megviseli, ha kedvesét bántják (Fotó: archív / hot magazin)

Balogh Tamásné fogyása nem tartozik senkire

Ahogy már tapasztalhattuk, Eszter nem hagyja annyiban, ha sérelem éri. Most is szinte hadjáratot indított kritikusa ellen, hiszen szerinte senkinek semmi köze a döntéséhez.

„Tisztelt Szerző, szeretnélek megkérni, hogy amikor csinálsz egy videót, tisztelettel beszélj rólam. Kérem, a videót szedd le, mert nem adtam a hozzájárulásomat. Valamint ez az én döntésem, ami a követőimnek szólt. Eldöntöttem, bevállaltam őszintén!” – írta kommentben.