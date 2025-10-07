Kudarcba fulladt Balog Tamásné életmódváltása: komoly műtétre készül a Séfek Séfe sztárja!

Balogh Tamásné férje mellett úgy tűnik, szép lassan minden álmát valóra váltja, amik közül már talán csak az anyaság hiányzik. Persze, ha a céltudatos üzletasszonyon múlik, ez sem várat már sokáig magára, de ehhez teljes életmódváltásra van szükség. Balogh Tamásné fogyása azonban nem éppen úgy haladt, ahogy várta, ezért most más módszerhez folyamodik.

Balogh Tamásné Paprika Dorina segítségével fogja megműttetni magát, kiderült, miért (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné TikTokon igen szép követőtábort gyűjtött magának a Séfek Séfe 2024-es évadának köszönhetően, rajongói ma is aktívan követik a mindennapjait. Nemrég azzal robbantott nagyot, hogy bejelentette, szeretne édesanya lenni, ezért életmódváltásba fog. Utóbbi terve most mégis átalakult, de a gyermekről nem mondott le. Mint kiderült, kés alá fekszik, még akkor is, ha ez azzal jár, hogy legalább egy évet csúszik a babaprojekt.

Elismerem, nemrégiben kiraktam egy videót, hogy életmódot váltottam, viszont ez az életmódváltás kudarcba fulladt, én ebbe belebuktam

– kezdte szomorúan az amatőr szakács.

Balogh Tamásné Eszter férje is vágyik egy kisbabára, de úgy tűnik, addig még hosszú út áll előttük (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné Esztert egy ismert barátnője segíti

A TV2 sztárját a Séfek Séfe egy másik korábbi versenyzője is segíti, aki szintén egy hasonló műtéttel szabadult meg pluszkilóitól. Paprika Dorina fogyása év elején már az 50 kilós álomhatárt is elérte.

Az elmúlt időben nagyon sokat gondolkodtam, hogy belevágjak-e abba, hogy megműttessem magam, és a válasz egyértelműen igen. Paprika Dorina segítségével Törökörszágba, gyomorműtétre fogok menni, bár azt még nem tudom, hogy a sleeve vagy a bypass lesz a nyerő, de azt majd az orvos megmondja

– mesélte Eszter.

„Azt gondolom, hogy senkit sem szabad átverni. Az elkövetkező időszakban egy rohamos fogyás lesz az eredménye a gyomorműtétnek, de nem fogok senkinek hazudni, mert ez nem attól lesz, hogy életmódot váltottam, hanem azért, mert műtétre megyek. Én elítélem azokat, akik átverik a követőiket, hogy reklámot csináljanak egy cégnek, nem injekciózom magam, hanem műtétre megyek, és erről őszintén fogok beszélni” – szögezte le az influenszer.