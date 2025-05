WhisperTon megnyerte a lottó ötöst édesanyjával, elhagyták az országot

WhisperTon TikTok-ja az egyik legnépszerűbb hazai oldal, hiszen több mint egymillió követőt számlál. A fiatal híresség rendszeresen oszt meg friss tartalmakat élete minden pillanatáról, a rajongók legnagyobb örömére.

WhisperTon néhány hónappal ezelőtt teljesen eltűnt a nyilvánosság elől (Fotó: TV2)

WhisperTon nyereménye mindent felülír

Ton februárban hetekre eltűnt a nyilvánosság elől, követői egy idő után már aggódtak érte. Mint kiderült, egy közel két hónapos kiruccanásról volt szó, Thaiföldön pihente ki ugyanis a tavalyi év fáradalmait. Visszatérése után lapunknak adott interjújában számolt be róla, hogyan érezte magát és elmondta, a kint töltött ideje alatt nem foglalkozott a tartalomgyártással, hisz ez esetben nem lett volna ugyanolyan a pihenés. „Körülbelül másfél hét volt, mire tényleg le tudtam erről kattanni gondolatban is. Szerintem ez is szükséges néha ahhoz, hogy az ember hosszú távon jól tudjon működni és ne égjen ki, ne merüljenek ki a kreatív raktárak. Ha nem figyelünk a mentális egészségünkre, elfogynak az inspirációk és szép lassan a motiváció is”.

Azóta újult erővel vetette vissza magát a social felületre, sőt WhisperTon turnéja is hamarosan útjára indul, ami a tervek szerint másfél hónapon át tart majd és tizennégy állomást érint az ország területén. Előtte azonban anyukája születésnapjáról sem feledkezett meg, aminek alaposan megadta a módját.

Ton ugyanis komplett kincskeresést szervezett édesanyja 56. születésnapjára, amelynek végén vezette el anyukáját az igazi ajándékhoz, vagyis, egy repjegyhez Londonba. Mint kiderült, a brit főváros édesanyja kedvenc városa, így a meglepetéssel sikerült igazán klasszul megörvendeztetni őt.

Drága Anyukám, fixen lottó ötöst nyertem veled huszonhárom éve, ugyanis azt a határtalan szeretetet, amiben melletted van részem, semmilyen utazás nem fogja tudni viszonozni

– vallotta őszintén Ton, amelyet igyekezett a tőle már jól megszokott humoros stílusban tálalni, emellett azért érezhető volt, mennyire nagy az összhang anya és fia között. A Dancing with the Stars nyertese tehát beiktatott még egy gyors utazást a turné előtt, ahonnan biztosan készül majd további élménybeszámolókkal, hiszen az első, “mit ettünk az elmúlt 24 órában” összefoglalót már meg is osztotta. Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere, “corndog”-tól kezdve, alma befőttes, vaníliasodós tortamorzsán és málnás sajttortás fánkon keresztül a trüffeles gombás rizottóig, ami pont olyan ínycsiklandó első hallásra, mint a videó alapján első látásra. Reméljük, a finom falatok mellett a családi program pont úgy sikerül nekik, ahogy eltervezik.