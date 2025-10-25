BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Tündéri videót osztott meg Vasvári Vivien a gyermekeiről

Vasvári Vivienn
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 11:00
Otthonukban estére igazi káosz uralkodott el.
Vasvári Vivien bepillantást engedett követőinek egy teljesen átlagos estéjébe, és be kell vallani, hat gyerekkel igazi, szerethető káosz uralkodik otthonukban.

Igazi káosz uralkodik Vasvári Vivienék otthonában.
Igazi káosz uralkodik Vasvári Vivienék otthonában.

Egy dolog biztos, Vasvári Vivienéknél nincs unalom

Képzeljétek el, ez itt a csajos szoba, ott pedig a fiús szoba. Nem elég, hogy kiszedették az ajtót, kiszedik a matracot, és leteszik a földre, hogy négyen egymás mellett tudjanak aludni.

- mesélte a sztáranyuka videójában, miközben a háttérben gyerekzsivaj hallatszott.

Imádják egymást.

- tette hozzá nevetve.

Az este azonban itt még nem ért véget: egy másik videóban a sztáranyuka már azt mutatta meg, ahogy a gyerekek ugródeszkának használják az ágyat, és egymás után katapultálnak a matracokra, hozzátéve, hogy nálunk sosem lehet unatkozni.

 

