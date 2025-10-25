Tündéri videót osztott meg Vasvári Vivien a gyermekeiről

Vasvári Vivien bepillantást engedett követőinek egy teljesen átlagos estéjébe, és be kell vallani, hat gyerekkel igazi, szerethető káosz uralkodik otthonukban.
Képzeljétek el, ez itt a csajos szoba, ott pedig a fiús szoba. Nem elég, hogy kiszedették az ajtót, kiszedik a matracot, és leteszik a földre, hogy négyen egymás mellett tudjanak aludni.
- mesélte a sztáranyuka videójában, miközben a háttérben gyerekzsivaj hallatszott.
Imádják egymást.
- tette hozzá nevetve.
Az este azonban itt még nem ért véget: egy másik videóban a sztáranyuka már azt mutatta meg, ahogy a gyerekek ugródeszkának használják az ágyat, és egymás után katapultálnak a matracokra, hozzátéve, hogy nálunk sosem lehet unatkozni.
