Tündéri videót osztott meg Vasvári Vivien a gyermekeiről

Vasvári Vivien bepillantást engedett követőinek egy teljesen átlagos estéjébe, és be kell vallani, hat gyerekkel igazi, szerethető káosz uralkodik otthonukban.

Igazi káosz uralkodik Vasvári Vivienék otthonában. Fotó: Instagram/ Vasvári Vivien

Egy dolog biztos, Vasvári Vivienéknél nincs unalom

Képzeljétek el, ez itt a csajos szoba, ott pedig a fiús szoba. Nem elég, hogy kiszedették az ajtót, kiszedik a matracot, és leteszik a földre, hogy négyen egymás mellett tudjanak aludni.

- mesélte a sztáranyuka videójában, miközben a háttérben gyerekzsivaj hallatszott.

Imádják egymást.

- tette hozzá nevetve.

Az este azonban itt még nem ért véget: egy másik videóban a sztáranyuka már azt mutatta meg, ahogy a gyerekek ugródeszkának használják az ágyat, és egymás után katapultálnak a matracokra, hozzátéve, hogy nálunk sosem lehet unatkozni.