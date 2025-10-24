BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba? - szokatlan dolgot látott az égen az énekes

vastag csaba
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 19:55
énekesUFO
Tanácstalanul fordult rajongóihoz az énekes.

Helyzethez illő az X-akták zenéje Vastag Csaba legújabb Instagram-posztjában, ugyanis az énekes valami egészen szokatlan dolgot videózott le.

Furcsa dolgot videózott le Vastag Csaba.
Furcsa dolgot videózott le Vastag Csaba. Fotó:  Mediaworks Archívum

UFO-t, madarat vagy valami megmagyarázhatatlant kapott el Vastag Csaba?

Ti is észrevettétek azt a kis furcsaságot? Szerintetek mi lehet?

- írta a zenész elmélkedve a videóhoz.

Csaba egy hőlégballont videózott az égen, azonban valami rendkívül gyorsan mozgó dolog szált el kamerája előtt. Bár a rejtélyes tárgy egy szempillantás alatt eltűnt, azt ki lehetett venni, hogy fekete színű volt.

Azt nem tudni, hogy a felvétel elég bizonyíték-e ahhoz, hogy az énekes felcsapjon UFO-vadásznak, de ha te is kíváncsi vagy rá, akkor ide kattintva megtekintheted!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu