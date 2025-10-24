UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba? - szokatlan dolgot látott az égen az énekes

Helyzethez illő az X-akták zenéje Vastag Csaba legújabb Instagram-posztjában, ugyanis az énekes valami egészen szokatlan dolgot videózott le.

Furcsa dolgot videózott le Vastag Csaba. Fotó: Mediaworks Archívum

UFO-t, madarat vagy valami megmagyarázhatatlant kapott el Vastag Csaba?

Ti is észrevettétek azt a kis furcsaságot? Szerintetek mi lehet?

- írta a zenész elmélkedve a videóhoz.

Csaba egy hőlégballont videózott az égen, azonban valami rendkívül gyorsan mozgó dolog szált el kamerája előtt. Bár a rejtélyes tárgy egy szempillantás alatt eltűnt, azt ki lehetett venni, hogy fekete színű volt.

Azt nem tudni, hogy a felvétel elég bizonyíték-e ahhoz, hogy az énekes felcsapjon UFO-vadásznak, de ha te is kíváncsi vagy rá, akkor ide kattintva megtekintheted!