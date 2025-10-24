UFO-t kapott lencsevégre Vastag Csaba? - szokatlan dolgot látott az égen az énekes

Helyzethez illő az X-akták zenéje Vastag Csaba legújabb Instagram-posztjában, ugyanis az énekes valami egészen szokatlan dolgot videózott le.
Ti is észrevettétek azt a kis furcsaságot? Szerintetek mi lehet?
- írta a zenész elmélkedve a videóhoz.
Csaba egy hőlégballont videózott az égen, azonban valami rendkívül gyorsan mozgó dolog szált el kamerája előtt. Bár a rejtélyes tárgy egy szempillantás alatt eltűnt, azt ki lehetett venni, hogy fekete színű volt.
Azt nem tudni, hogy a felvétel elég bizonyíték-e ahhoz, hogy az énekes felcsapjon UFO-vadásznak, de ha te is kíváncsi vagy rá, akkor ide kattintva megtekintheted!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.