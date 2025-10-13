Felszínre törtek az indulatok, Vásáry André kiesése után Liptai Claudiának üzent

Vásáry André a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában A legnagyobb showman című film egy betétdalát adta elő. Míg produkciója Stohl András számára hidegrázós volt, Liptai Claudia kemény kritikát fogalmazott meg vele szemben. A kieső az eredményhirdetés után üzent.

Vásáry André nem érti a kemény kritika okát

Fotó: Szabolcs László

A zsűriben nem volt egyetértés Vásáry André produkcióját illetően

André előadása vegyes érzelmeket váltott ki a zsűriből, de az biztos, hogy a legélesebb kritikát Liptai Claudia fogalmazta meg:

Már félek neked bármit mondani, mert a kisfilmben is mondtad, hogy bármit mondhatunk, nem érdekel, mert majd a néző szavaz. Kicsit így is érzem magam egyébként, azt kell, hogy mondjam.

Hozzátette, fontos lenne, hogy az előadók éljenek a humor eszközével és magukon is nevetni tudjanak egy egy átalakulás során. A pontozáskor pedig így értékelt:

Akkor én összeszorított seggel 8 pontot adok.

Vásáry André válasza sem maradt el. Az énekes a műsor után a vele interjút készítő Szabó Zsófinak elárulta, sejtette, hogy ő fog kiesni. Mint fogalmazott, voltak "erre utaló jelek", amit nem teljesen ért, de érzése szerint produkciója méltó befejezés volt és a csapattársait is nagyon megkedvelte. Így zárta sorait: