Sokan aggódnak Andréért: 20 év alatt még sosem történt ilyen vele

Vasárnap este folytatódik az ország legnagyobb házibulija, ahol senki nem az, akinek látszik. A HIM frontembere, Ville Valo bőrébe bújva teremtett igazán sötét és gótikus hangulatot a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában Vásáry André.
Az azonban korán sem volt biztos, hogy a produkció jól fog sikerülni, ugyanis korábban veszélybe került a produkció. Vásáry Andrénak komoly problémái akadtak a hangjával a héten, ami miatt sokan aggódnak az énekesért. Erről Szabó Zsófinak mesélt teljes őszinteséggel.
„Most ott tartunk, hogy ha nagyon nagyon koncentrálok, kímélem a hangomat és csak akkor és csak annyit, amit lehet akkor szerintem megtudom oldani. De hát tudod a hang az olyan… Úgyhogy figyusz majd meglátjuk” – mondta a produkciója előtt Vásáry André.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.