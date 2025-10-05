Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokan aggódnak Andréért: 20 év alatt még sosem történt ilyen vele

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 22:49
interjúhangulatVásáry Andréprobléma
Az énekes lebetegedett a fellépés előtt. Vásáry André aggódós napokon van túl.
K. C.
A szerző cikkei

Vasárnap este folytatódik az ország legnagyobb házibulija, ahol senki nem az, akinek látszik. A HIM frontembere, Ville Valo bőrébe bújva teremtett igazán sötét és gótikus hangulatot a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában Vásáry André.

Vásáry André
Vásáry André / Fotó: MATE KRISZTIAN

Az azonban korán sem volt biztos, hogy a produkció jól fog sikerülni, ugyanis korábban veszélybe került a produkció. Vásáry Andrénak komoly problémái akadtak a hangjával a héten, ami miatt sokan aggódnak az énekesért. Erről Szabó Zsófinak mesélt teljes őszinteséggel. 

„Most ott tartunk, hogy ha nagyon nagyon koncentrálok, kímélem a hangomat és csak akkor és csak annyit, amit lehet akkor szerintem megtudom oldani. De hát tudod a hang az olyan… Úgyhogy figyusz majd meglátjuk” – mondta a produkciója előtt Vásáry André. 

Íme Vásáry André interjúja


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu