Sokan aggódnak Andréért: 20 év alatt még sosem történt ilyen vele

Vasárnap este folytatódik az ország legnagyobb házibulija, ahol senki nem az, akinek látszik. A HIM frontembere, Ville Valo bőrébe bújva teremtett igazán sötét és gótikus hangulatot a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában Vásáry André.

Vásáry André / Fotó: MATE KRISZTIAN

Az azonban korán sem volt biztos, hogy a produkció jól fog sikerülni, ugyanis korábban veszélybe került a produkció. Vásáry Andrénak komoly problémái akadtak a hangjával a héten, ami miatt sokan aggódnak az énekesért. Erről Szabó Zsófinak mesélt teljes őszinteséggel.

„Most ott tartunk, hogy ha nagyon nagyon koncentrálok, kímélem a hangomat és csak akkor és csak annyit, amit lehet akkor szerintem megtudom oldani. De hát tudod a hang az olyan… Úgyhogy figyusz majd meglátjuk” – mondta a produkciója előtt Vásáry André.

Íme Vásáry André interjúja



