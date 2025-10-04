„Imádkozom” – szívet facsaró fotóval jelentkezett be Vásáry André, aggasztó állapotban van az énekes

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, a héten drámai fordulatot vett Vásáry André számára a Sztárban Sztár eheti felkészülése. A közkedvelt művész ugyanis komoly felsőlégúti megbetegedéssel küzd, a helyzet súlyosságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy orvosa hétfőn még a beszédről is letiltotta.

Vásáry André Fotó: Máté Krisztián

Veszélyben a vasárnapi Sztárban Sztár?

Így pedig amellett, hogy napok óta nem szólalhatott meg a héten még a próbákat is mellőznie kellett, miközben vasárnap újabb fordulóval érkezik a TV2 sikerműsora.

Amitől tényleg nagyon félek, hogy hivatalosan én most nem beszélhetnék – hétfőn az orvosom letiltott a beszédről, így egész nap csöndben kéne lennem. De úgy vagyok vele, hogy a hét előrehaladtával kicsit elkezdek beszélni, hiszen vasárnap a Sztárban Sztár újabb fordulója lesz

– árulta el a napokban André a Bors megkeresésére.

Drámai fotóval jelentkezett be Vásáry André

Az énekes azóta nem is adott magáról friss helyzetjelentés, így rajongó már nagyon aggódtak miatt, André most pedig egy drámai fotóval törte meg a csendet.

Kérdeztétek, igaz-e…Igen, igaz. A héten tényleg nem volt hangom, beszélni sem tudtam. Péntekre viszont már muszáj volt bemennem a főpróbára a vasárnapi adásra – és ott sem “szóltam” úgy, ahogy kellett volna. Este pedig koncertem volt

– kezdte Instagram-oldalán megosztott bejegyzését, a mellékelt fotón pedig inhaláló készülék is látható a mosolygó énekesen.

Ezt követően kifejtette, hogy vért izzadt a feladatai teljesítése közben, és úgy véli, nem ez volt élete legjobb koncertje, ugyanakkor nem szerette volna cserben hagyni lelkes közönségét.

Nem mondom, hogy nem izzadtam vért, és azt sem mondom, hogy ez volt életem legjobb koncertje… de a közönség annyira lelkes és csodálatos volt, hogy egyszerűen nem tudtam visszafogni magam. Nem tudtam nekik azt mondani, hogy ma kevesebbel kell beérniük – mert várták tőlem a nagy dalokat. Így hát elénekeltem őket, bármi áron…

Ennek pedig meg is lett az eredménye, ma reggelre ugyanis már nyelni sem tudott, így most mindent próbál megtenni azért, hogy vasárnap este láthassuk a Sztárban Sztár színpadán:

Az eredménye persze nem maradt el: ma reggelte már alig tudtam nyelni. Most próbálok mindent megtenni: gyógyszer, teljes csönd, inhalálás (ahogy a képen is látszik). Vasárnap este pedig egy olyan dalt kell majd elénekelnem, ami a lehető legjobban igénybe veszi a torkot… Nem tudom, mi lesz – de izgulok, készülök, és remélem, hogy velem lesztek

– zárta sorait.