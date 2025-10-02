Veszélyben a vasárnapi Sztárban Sztár! Vásáry André alig tud megszólalni, szörnyű állapotban van

A Sztárban Sztár All Stars idei évada eddig betegségek nélkül zajlott, de most minden a feje tetejére állhat. A nézők és a zsűri is feszülten várják, vajon sikerül-e a közkedvelt énekesnek visszanyernie hangját a hétvégéig és újra bizonyítania sokszínűségét az ország legnagyobb házibulijának színpadán.

A Sztárban Sztár színpadán most vasárnap goth stílusú metálosként láthatjuk Andrét – ha meggyógyul... (Fotó: Mediaworks Archív)

Sztárban Sztár: Vásáry André hang nélkül készül a legnagyobb kihívására

A Sztárban Sztár eheti felkészülése drámaian telik Vásáry Andrénak. A művész felsőlégúti megbetegedéssel küzd, orvosa hétfőn letiltotta a beszédről, így napok óta nem szólalhat meg. Ez azt jelenti, hogy az egész hetet próba nélkül kellett töltenie, miközben vasárnap újabb fordulója következik.

Amitől tényleg nagyon félek, hogy hivatalosan én most nem beszélhetnék – hétfőn az orvosom letiltott a beszédről, így egész nap csöndben kéne lennem. De úgy vagyok vele, hogy a hét előrehaladtával kicsit elkezdek beszélni, hiszen vasárnap a Sztárban Sztár újabb fordulója lesz

– árulta el André a Bors megkeresésére.

A helyzet azért különösen kritikus, mert ezen a héten egy teljesen idegen műfajban kell bizonyítania. A HIM zenekar egyik népszerű rockdalát kapta feladatként, ami a saját stílusától hatalmas ugrás.

Életemben nem énekeltem rockot

– vallotta be. Mindez azért is nehéz, mert a korábbi fordulóban, amikor Sabrinát kellett alakítania, már így is elképesztő kihívásokkal szembesült, amely kapcsán lássuk be, nagyon magasan sikerült megugrania és a közönség imádta az előadását.

Vásáry André legutóbb magasra tette a mércét, de ezúttal Ville Valo-t, a HIM fronteberét kéne alakítania (Fotó: Markovics Gábor)

André betegsége dönthet a sorsáról

Most azonban a tét és a nyomás óriási. Vásáry André Sztárban Sztár All Stars-ban mutatott karakterei emlékezetes pillanatokat okoztak, s immár a legjobb 12 között kell bizonyítania.

Egy olyan műsorban, amit André kreatív módon a könnyűzenei énekesek olimpiájának nevez, az aprólékosan felépített és kidolgozott karaktereknek van igazán esélye a továbbjutásra.

André azonban nem adja fel. Elmondása szerint naponta csak pár percet mer beszélni, de a dalt rengeteget hallgatja, memorizálja a szöveget, és hangképzésben is segítséget kapott:

Régóta a szakmában vagyok, de elmentem egy könnyűzenei énektanárnőhöz, hangképzésbeli és stílusbeli tanácsokat is kaptam tőle.

A művész tehát minden erejével készül, bár a körülmények nem kedveznek neki. Ha sikerül átlépnie saját határait, az vasárnap este igazi televíziós pillanat lehet. Ha viszont a betegség legyőzi, könnyen lehet, hogy ő lesz a következő Sztárban Sztár kieső.