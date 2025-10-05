Vajna Timi megmutatta, ilyen az alakja 10 héttel a szülés után

Egy egész ország követhette végig Vajna Timi küzdelmét azért, hogy anya lehessen. Az üzletasszony nyíltan vállalta, hogy 15 hormonkezelés, 17 műtét és 4 beültetett, elvesztett gyermek után már azt hitte, sosem válik valóra az álma. Aztán egyszercsak februárban meglepte a követőit. Közölte, habár szeretett nagymamája elhunyt, úgy néz ki, ő két kis angyalt küldött maga helyett a Földre: Bent és Hailey-t.

Őszinte bejegyzést tett közzé Vajna Timi. Fotó: Mediaworks Archív

Kisfiát ugyan béranya hozta világra, Hailey-t ő szülte meg, miután az utolsó utáni mesterséges megtermékenyítésük sikeres volt párjával, Ráthonyi Zoltánnal.

10 héttel szülés után. Még mindig van egy kis pocakom, de ez rendben van. Anyák vagyunk

- osztotta meg legújabb Instagram-bejegyzését a kétgyermekes anya, aki családjával épp Mexikóban nyaral, így egy rövid, citromsárga ruhát vett fel, amiben nem félt megmutatni alakját sem.

Vajna Timi követői hálásak az őszinteségéért

Hálás vagyok, hogy nem mutatsz egy teljes irreális visszaalakulást, nem hülyíted a követőid ilyesmivel, oly sok celebbel ellentétben.

"Csodás!!! Türelem, kitartás, sok munka, de a régi alak vissza nyerhető!"

9 hónap oda, 9 hónap vissza, tartja a mondás. Haladj a magad idejében és aki akarja, úgyis visszanyeri önnön magát, amikor már a természetes folyamatok is lehetővé teszik

- írták neki sorra kommentben.