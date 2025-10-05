Tücsi elárulta: anyaként nehéz időt szakítani arra, hogy kikapcsolódjon, és közben ne érezzen bűntudatot

A Disney Channel Ovis Moziklub szeptember végi vetítésén kislányával együtt tűnt fel Tücsi, aki most őszintén mesélt arról, hogyan próbálják megfércelni a rohanó hétköznapokat a közös élményekkel, és milyen kihívásokat okoz számára a munka-pihenés egyensúlya anyaként.
A mindig mosolygós műsorvezető és tartalomgyártó, Tücsi (Aryee Claudia Dedei) férjével, a jégkorongozó Sofron Istvánnal és hatéves kislányukkal, Narával együtt vett részt a Disney Channel Ovis Moziklub különleges vetítésén a Cinema City Alleeban. A család láthatóan felszabadultan élvezte Mickey egér interaktív, zenés programját, de az esemény után Tücsi nemcsak a mesés élményekről, hanem a mindennapi családi életük kulisszatitkairól is őszintén beszélt.
„Közhelynek hangozhat, de tényleg nagyon gyorsan telnek a napok és a hetek, ezért fontos időnként megállni egy picit, lelassulni és megélni a pillanatokat” – kezdte Tücsi.
A ghánai származású magyar Youtuber és családja tudatosan építi fel a közösen töltött időt: ha tehetik, kimozdulnak vidékre vagy sportolni, de otthon sem unatkoznak. Nara rajong a színezésért, festésért, rajzolásért, és a könyveket is imádja, ezért gyakran olvasnak fel neki.
A televíziózásra is különösen odafigyelnek.
„Nara két éves koráig egyáltalán nem nézett tévét vagy más kütyüt, most is csak napi húsz percet engedünk neki reggelente” – mesélte Tücsi, aki szerint nemcsak a mennyiség, hanem a tartalom minősége is kulcsfontosságú.
„Olyan meséket választunk, ahol a karakterek kedvesek, segítőkészek, szeretetteljesek és elfogadóak. Fontos, hogy Nara is lássa: együtt minden könnyebb, és főként, hogy nem szabad senkit sem kiközösíteni.” A kislány egyik kedvenc meséje a Marvel: Póki és csodálatos barátai. Nem véletlen, hogy pár éve farsangkor egyedi Pókember-jelmezben tündökölt.
„Nem azért nem választunk olyan meséket Narának, amikben félelmetes elemek is lennének, mert túlságosan szeretnénk megkímélni, hanem mert abban hiszünk, hogyha először az alapvető értékek rögzülnek, akkor majd az érzékenyebb tartalmakra is felkészültebb, nyitottabb lesz” – mondta Naráról, aki maga is a zenés meséket kedveli leginkább, mert – ahogy anyukájától megtudtuk – nagyon muzikális természetű, és a tánc iránt is érdeklődik.
Az tartalomgyártó azt is elárulta, milyen nehézséget jelent számára a feltöltődés: „Anyaként és feleségként nagyon nehéz időt szakítani arra, hogy kikapcsolódjak, és közben ne érezzek bűntudatot, ha például nincs kedvem főzni, vagy csak öt percre le akarok dőlni a kanapéra.”
Bár idén megfogadta, hogy többet figyel majd saját magára, elmondása szerint még mindig küzd a teljesítménykényszerrel.
„Ha Sofinak szabadnapja van, igyekszem úgy alakítani a munkát, hogy legyen időnk kettesben is – például elmenni wellnessezni vagy moziba. Az anyáknak azt üzenem, ne érezzenek bűntudatot, ha időnként saját magukra és a párjukra is figyelnek, hiszen, ha ők nincsenek feltöltődve, nem tudnak miből adni a családjuknak. Tudom, hogy ez milyen nehéz, ezt én is folyamatosan tanulom.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.