Tücsi elárulta: anyaként nehéz időt szakítani arra, hogy kikapcsolódjon, és közben ne érezzen bűntudatot

A Disney Channel Ovis Moziklub szeptember végi vetítésén kislányával együtt tűnt fel Tücsi, aki most őszintén mesélt arról, hogyan próbálják megfércelni a rohanó hétköznapokat a közös élményekkel, és milyen kihívásokat okoz számára a munka-pihenés egyensúlya anyaként.

Tücsi és kislánya / Fotó: NOGUCHI x

A mindig mosolygós műsorvezető és tartalomgyártó, Tücsi (Aryee Claudia Dedei) férjével, a jégkorongozó Sofron Istvánnal és hatéves kislányukkal, Narával együtt vett részt a Disney Channel Ovis Moziklub különleges vetítésén a Cinema City Alleeban. A család láthatóan felszabadultan élvezte Mickey egér interaktív, zenés programját, de az esemény után Tücsi nemcsak a mesés élményekről, hanem a mindennapi családi életük kulisszatitkairól is őszintén beszélt.

„Közhelynek hangozhat, de tényleg nagyon gyorsan telnek a napok és a hetek, ezért fontos időnként megállni egy picit, lelassulni és megélni a pillanatokat” – kezdte Tücsi.

A ghánai származású magyar Youtuber és családja tudatosan építi fel a közösen töltött időt: ha tehetik, kimozdulnak vidékre vagy sportolni, de otthon sem unatkoznak. Nara rajong a színezésért, festésért, rajzolásért, és a könyveket is imádja, ezért gyakran olvasnak fel neki.

A televíziózásra is különösen odafigyelnek.

„Nara két éves koráig egyáltalán nem nézett tévét vagy más kütyüt, most is csak napi húsz percet engedünk neki reggelente” – mesélte Tücsi, aki szerint nemcsak a mennyiség, hanem a tartalom minősége is kulcsfontosságú.

Így választ meséket Tücsi a gyerekeinek

„Olyan meséket választunk, ahol a karakterek kedvesek, segítőkészek, szeretetteljesek és elfogadóak. Fontos, hogy Nara is lássa: együtt minden könnyebb, és főként, hogy nem szabad senkit sem kiközösíteni.” A kislány egyik kedvenc meséje a Marvel: Póki és csodálatos barátai. Nem véletlen, hogy pár éve farsangkor egyedi Pókember-jelmezben tündökölt.

„Nem azért nem választunk olyan meséket Narának, amikben félelmetes elemek is lennének, mert túlságosan szeretnénk megkímélni, hanem mert abban hiszünk, hogyha először az alapvető értékek rögzülnek, akkor majd az érzékenyebb tartalmakra is felkészültebb, nyitottabb lesz” – mondta Naráról, aki maga is a zenés meséket kedveli leginkább, mert – ahogy anyukájától megtudtuk – nagyon muzikális természetű, és a tánc iránt is érdeklődik.