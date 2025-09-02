„Ízlelgetni kell…” - még mindig nem tudta ezt feldolgozni Tücsi

Sokak örömére és még többek bánatára tegnap véget ért a nyári szünet, és minden magyar iskolában becsengettek. Így volt ez a hazai sztárok gyerekeinél is. Tücsi azonban eleinte azt nehezen tudta feldolgozni, hogy mostantól kezdve korábban kell majd lefekedünie.

Tücsi Fotó: Szabolcs László

Azonban a sztármami boldogsága így is határtalan. Sőt még mindig nem tudja feldolgozni, hogy a kislánya, Nara iskolás lett.

Édes drága Kincs! …tegnap este mondtam Sofinak, hogy én még fel sem fogom, hogy Narus iskolás lesz. ISKOLÁS… Ízlelgetni kell… Csoda sok izgalmat és szeretetteljes iskola éveket kívánok Neked Életem!

- olvasható Tücsi posztjában.