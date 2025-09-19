Nem jutott hozzá az autójához Tücsi, veszélybe került az éjszakai bulija

Aryee Claudia Dedei, vagy ahogy sokan ismerik Tücsi, igen aktív az Instagram-oldalán. Rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat, leginkább a családjáról. Ám ezúttal egy rendkívüli poszttal jelentkezett.

Bezárták Tücsi autóját a mélygarázsba Fotó: Szabolcs László

A csinos sztáranyuka a közösségi oldalán árulta el, hogy nem jutott hozzá az autójához, mert azt egy őrzött parkolóban, amely időközben bezárt. Ám Tücsi nem aggódta túl a dolgot, sőt a képek tanulsága alapján egy az utcán hagyott fotelban, vidáman várta meg, amikor megérkezik a taxijuk.

…taxira várva, miután az autónkat bezárták a mélygarázsba

- olvasható a sztármami bejegyzésében.