Elképesztő formában van Tücsi, így küzd a stressz ellen - Forró fotó

Aryee Claudia Dedei, ismertebb nevén Tücsi, aktívan jelen van a közösségi médiában. Több mint 210 ezres követőtáborát gyakran kápráztatja el merész és vonzó fotóival.

Tücsi megmutatta bomba alakját / Fotó: Nagy Zoltán

Így küzd a stressz ellen Tücsi

A gyönyörű műsorvezető ismét elvarázsolta követőit az Instagramon, amikor edzőruhában villantotta meg tökéletes alakját. A 24 óráig elérhető Instagram-történetében nemcsak azt mutatta meg, milyen remek formában van, hanem azt is kiemelte, hogy számára a rendszeres mozgás, többek között a pilates kulcsfontosságú a belső egyensúly megőrzésében és a stressz leküzdésében.

A stressz nemcsak a lelkünket terheli, hanem a testünkben is lenyomatot hagy. A mozgás és nyújtás segít oldani ezeket a blokkokat, és visszahozza a belső egyensúlyt

- osztotta meg gondolatait Tücsi az Instagram-történetében.