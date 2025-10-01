Megrázó vallomást tett Trap Kapitány: elvonulna a világ elől

Trap Kapitány, azaz Molnár Tibor neve régóta fogalom a hazai zenei szcénában, hiszen különc stílusával és szókimondásával mindig kilógott a sorból. Mégis, sokan meglepődnek, amikor a zenész gondolatai nem a harsány lázadásról, hanem a csendre, az elvonulásra és az értékteremtésre irányulnak. És ezzel nincs egyedül: egyre többen érzik úgy, hogy a nagy ünneplések helyett inkább a nyugalomra vágynak.
„Nem annyira szeretek ünnepelni, a páromnak is mondtam, hogyha lehet, ne menjünk sehová, hanem maradjunk itthon” – árulta el Trap kapitány. Máskor pedig eljátszik a gondolattal, hogy teljesen elzárkózik a világtól.
Néha belefáradok az emberiségbe és a társadalomba, és ilyenkor mindig megfontolom a születésnapom környékén, hogy el kéne menni egy tanyára és teljesen elzárkózni az emberek elől
– vallotta be az énekes a Borsnak.
Ám a sors mindig közbeszól: ilyenkor betegszik le, romlik el a számítógép vagy történik valami, ami emlékezteti arra, hogy szüksége van másokra. Ez a kettősség – a magány utáni vágy és a kapcsolódás igénye – Trap Kapitány életében is jelen van. Közben érzékeli a fejlődéseket saját magán: „Veszek észre változásokat magamon, a rigolyáim egyre jobban erősödnek, bizonyos dolgokat viszont annyira nem tartok fontosnak, mint 10 év ezelőtt. A pozitív dolgok erősödtek bennem, rájöttem, hogy maradandó értéket alkotni fontosabb bármi másnál”– árulta el.
„Folyamatosan agyalok, melyik részét erősítsem az alkotásnak, bár, amikor néha szembejön velem egy tévés reklám, hogy milyen műsorok vannak, elszomorodom...” – fakadt ki.
A sötét jelen miatt a jövő is gyakran foglalkoztatja.
A polgárpukkasztás régen az volt, hogy beszólsz egy arcnak és olyat újítasz, amitől előrébb haladhat a világ, de most azt érzem, hogy az állatoknál is alantasabb irányba haladunk, teljes elfajulás van. A jövő generációjának szükség lesz-e értékre vajon?
– tette fel a kérdést.
Ez a fajta őszinteség és önvizsgálat gyakran keserű felismerésekhez vezet: „Közben lehet, nekik van igazuk, néha elgondolkodok azon, hogy én vagyok rosszul összerakva, és valójában az élet az egy teljes proletár, tirpák, paraszt dolog” – összegzett a Tha Shudras frontembere.
Trap Kapitány története azt mutatja, hogy a valódi érték keresése nem a felszínes hírnévben rejlik, hanem abban, hogy képesek vagyunk megállni, alkotni, és a zajos világ ellenére is saját útunkon maradni. A kérdés mindannyiunkat foglalkoztat: lesz-e még, aki meghallja a csendben kimondott igaz szavakat?
