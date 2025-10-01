Megrázó vallomást tett Trap Kapitány: elvonulna a világ elől

Trap Kapitány, azaz Molnár Tibor neve régóta fogalom a hazai zenei szcénában, hiszen különc stílusával és szókimondásával mindig kilógott a sorból. Mégis, sokan meglepődnek, amikor a zenész gondolatai nem a harsány lázadásról, hanem a csendre, az elvonulásra és az értékteremtésre irányulnak. És ezzel nincs egyedül: egyre többen érzik úgy, hogy a nagy ünneplések helyett inkább a nyugalomra vágynak.

Trap Kapitány és Bányai Noémi nyugodtan tervezik az ünneplést (Fotó: Trap Kapitány)

Trap Kapitány Bányai Noémivel ünnepli 35. születésnapját

„Nem annyira szeretek ünnepelni, a páromnak is mondtam, hogyha lehet, ne menjünk sehová, hanem maradjunk itthon” – árulta el Trap kapitány. Máskor pedig eljátszik a gondolattal, hogy teljesen elzárkózik a világtól.

Néha belefáradok az emberiségbe és a társadalomba, és ilyenkor mindig megfontolom a születésnapom környékén, hogy el kéne menni egy tanyára és teljesen elzárkózni az emberek elől

– vallotta be az énekes a Borsnak.

Maradandót szeretne alkotni

Ám a sors mindig közbeszól: ilyenkor betegszik le, romlik el a számítógép vagy történik valami, ami emlékezteti arra, hogy szüksége van másokra. Ez a kettősség – a magány utáni vágy és a kapcsolódás igénye – Trap Kapitány életében is jelen van. Közben érzékeli a fejlődéseket saját magán: „Veszek észre változásokat magamon, a rigolyáim egyre jobban erősödnek, bizonyos dolgokat viszont annyira nem tartok fontosnak, mint 10 év ezelőtt. A pozitív dolgok erősödtek bennem, rájöttem, hogy maradandó értéket alkotni fontosabb bármi másnál”– árulta el.

Trap kapitány születésnapja csendes mederben telt (Fotó: Mediaworks)

Nem érti hová tart a világ...

„Folyamatosan agyalok, melyik részét erősítsem az alkotásnak, bár, amikor néha szembejön velem egy tévés reklám, hogy milyen műsorok vannak, elszomorodom...” – fakadt ki.

A sötét jelen miatt a jövő is gyakran foglalkoztatja.

A polgárpukkasztás régen az volt, hogy beszólsz egy arcnak és olyat újítasz, amitől előrébb haladhat a világ, de most azt érzem, hogy az állatoknál is alantasabb irányba haladunk, teljes elfajulás van. A jövő generációjának szükség lesz-e értékre vajon?

– tette fel a kérdést.

Az önkritikát sem mellőzi

Ez a fajta őszinteség és önvizsgálat gyakran keserű felismerésekhez vezet: „Közben lehet, nekik van igazuk, néha elgondolkodok azon, hogy én vagyok rosszul összerakva, és valójában az élet az egy teljes proletár, tirpák, paraszt dolog” – összegzett a Tha Shudras frontembere.