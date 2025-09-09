Végre: Törőcsik Franciska megmutatta, eddig senki se láthatta

Törőcsik Franciska elképesztő sikereket ért el az utóbbi években, hiszen szerepelt a Hunyadi című epikus történelmi sorozatban, a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés, romantikus Demjén-filmben (aminek már el is kezdték forgatni a folytatását), és még a Dancing with the Stars című szuperprodukcióban is, amit ugyan nem nyert meg, de egy egészen új oldalát tudta megmutatni benne.

Most egy igazán különleges képpel jelentkezett közösségi oldalán Törőcsik Franciska, ugyanis megmutatta, hogyan nézett ki a Hunyadi című sorozat legelső forgatási napján – akkor talán még ő sem sejtette, hogy mennyire meghatározó alkotás lesz ez majd az ő életében is, és milyen sokan fogják imádni.

A Hunyadi nem csupán Magyarországon nyűgözött le mindenkit, ugyanis Horvátországban, Németországban, Szlovákiában, Svájcban, Izraelben és Csehországban is bemutatták, ráadásul nemrég a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál közönsége is láthatta, és hamarosan Kanadában is levetítik a szériát.

Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska képét, ami a legelső forgatási napján készült a Hunyadi munkálatai során: