Sztárban Sztár All Stars: Vavra Bence meglepő vallomást tett, a szerelméről van szó

Az elmúlt négy hétben a TV2 sikerműsorában a korábbi évadokban már bizonyító 24 énekes lépett színpadra fantasztikus átalakulásokkal bizonyítva, hogy az All Stars valóban a legjobbak versenyét jelenti. A Sztárban Sztár All Stars 2025 már eddig is okozott bőven meglepetést mind az elképesztő produkciók, mind egy-egy kiesés okán.
Az igazi verseny még csak most kezdődik, hiszen a műsor idei évadának TOP12 énekese most először lép együtt színpadra és mérkőzik meg egymással. Köztük Vavra Bence is, aki a Sztárban Sztár 8. évadának nyertese és aki immár édesapaként bizonyíthat az All Stars széria színpadán. Az eddigi adásokban nagyon magasra tette a lécet, először Freddie Mercury bőrébe bújva nyűgözte le a zsűrit és a nézőket, másodjára pedig Tom Odell Another Love című dalát énekelve alakított akkorát, hogy Stohl András a könnyeivel küszködött.
„Mindig jól jön a visszaigazolás, örülök, hogy elnyerte a zsűri és a nézők tetszését a két első produkcióm, ez engem feltölt és motivál” – mondta a Borsnak Vavra Bence.
Tudom, hogy magasra tettem azt a bizonyos lécet, de igyekszem nem viszonyítani a következőkhöz. Én most is ugyanannyi energiát fektetek bele a produkcióba, mint eddig, maximalista vagyok, de ahogy hallottam a többieket a próbán, itt mindenki az, tényleg nagyon erős a mezőny!
Ezen a héten Bence Anastacia egyik dalát adja elő, nem titkolja, ez az alakítás teljesen komfortzónán kívüli számára.
Igaz, a saját évadomban voltam már nő, például Adele és Pitti Katalin, de ott tulajdonképpen egy helyben állva énekeltem. Most pedig rengeteg lesz a mozgás, mindez magassarkúban, a szerelmem segít, hogy kell ezt jól csinálni, hogy természetesnek tűnjön, hogy én tűsarkakon énekelek. Anastaciának ez a mozgás zsigerből jön, nekem kevésbé, de még van két nap, szóval ezerrel gyakorlom a koreográfiát is!
