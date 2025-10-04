Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sztárban Sztár All Stars: Vavra Bence meglepő vallomást tett, a szerelméről van szó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 21:20
Az ország legnagyobb házibulijának Top 12-es mezőnye most vasárnap először lép együtt színpadra. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije és versenyzői szerint is elképesztően erős a csapat, ahol mindenkinek ugyanaz a célja. Vavra Bence úgy látja, nem csak ő, de a többiek is maximalisták, így lehetetlen megjósolni, ki lesz a végső győztes.
Az elmúlt négy hétben a TV2 sikerműsorában a korábbi évadokban már bizonyító 24 énekes lépett színpadra fantasztikus átalakulásokkal bizonyítva, hogy az All Stars valóban a legjobbak versenyét jelenti. A Sztárban Sztár All Stars 2025 már eddig is okozott bőven meglepetést mind az elképesztő produkciók, mind egy-egy kiesés okán

Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Stars zsűrije és nézői is lenyűgözőnek találták Vavra Bencét Freddie Mercury-ként (Fotó: Máté Krisztián)

Sztárban Sztár All Stars: Vavra Bence szerint a mezőnyben mindenki maximalista

Az igazi verseny még csak most kezdődik, hiszen a műsor idei évadának TOP12 énekese most először lép együtt színpadra és mérkőzik meg egymással. Köztük Vavra Bence is, aki a Sztárban Sztár 8. évadának nyertese és aki immár édesapaként bizonyíthat az All Stars széria színpadán. Az eddigi adásokban nagyon magasra tette a lécet, először Freddie Mercury bőrébe bújva nyűgözte le a zsűrit és a nézőket, másodjára pedig Tom Odell Another Love című dalát énekelve alakított akkorát, hogy Stohl András a könnyeivel küszködött. 

„Mindig jól jön a visszaigazolás, örülök, hogy elnyerte a zsűri és a nézők tetszését a két első produkcióm, ez engem feltölt és motivál” – mondta a Borsnak Vavra Bence. 

Tudom, hogy magasra tettem azt a bizonyos lécet, de igyekszem nem viszonyítani a következőkhöz. Én most is ugyanannyi energiát fektetek bele a produkcióba, mint eddig, maximalista vagyok, de ahogy hallottam a többieket a próbán, itt mindenki az, tényleg nagyon erős a mezőny!

Sztárban Sztár
Vavra Bence a Dancing with the Stars alatt kezdett fogyni és azóta is tartja a súlyát (Fotó: Móricz István)

Újra nőként lép színpadra

Ezen a héten Bence Anastacia egyik dalát adja elő, nem titkolja, ez az alakítás teljesen komfortzónán kívüli számára.

Igaz, a saját évadomban voltam már nő, például Adele és Pitti Katalin, de ott tulajdonképpen egy helyben állva énekeltem. Most pedig rengeteg lesz a mozgás, mindez magassarkúban, a szerelmem segít, hogy kell ezt jól csinálni, hogy természetesnek tűnjön, hogy én tűsarkakon énekelek. Anastaciának ez a mozgás zsigerből jön, nekem kevésbé, de még van két nap, szóval ezerrel gyakorlom a koreográfiát is!

