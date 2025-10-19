Elcsuklott a hangja Liptai Claudiának: Gesztesi Károly miatt majdnem elsírta magát

Vastag Csaba az előző héten a kiesés szélén állt a Sztárban Sztár All Stars műsorában. Most ennek súlya alatt állt neki Presser Gábor megformálásához. Az előadása fantasztikusan sikerült, ám a zsűrizésnél nem várt fordulat következett.
Liptai Claudia ugyanis könnyeit nyelve szólalt meg először. A műsorvezetőnő elmondta, hogy éppen ebben a műsorban ült, amikor Gesztesi Károly ugyancsak Presser Gábort formálta meg és egy pillanatra még a szívverése is kihagyott, hogy ismét őt látja. A stúdióban egy pillanatra mindenki elcsendesedett, érezni lehetett Claudia fájdalmát és a többiek döbbenetét a levegőben.
