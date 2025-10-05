Sztárban Sztár All Stars: Péterffy Lili nagyot harap vasárnap este

Péterffy Lili két héttel ezelőtt a török világsztár, Tarkan bőrébe bújva nyűgözte le a Sztárban Sztár All Star nézőit és a zsűrit is. Utóbbiban akkor helyet foglalt az uruguay-i származású világsztár, Natalia Oreiro is, akit egyenesen megbabonázott az a „szerelempázsit”, melyet a TV2 maszkmesterei applikáltak Lili mellkasára. A sikeren felbuzdulva az énekesnő ezen a héten is férfi karaktert alakít majd. Pitbull egyik örökbecsűjét adja majd elő. És hogy miként készül a pörgőnyelvű rapper megformálására. Arról meséljen ő maga!
„Mielőtt színpadra viszek egy karaktert, rengeteg interjút, klipet és mindenféle róla fellelhető videós tartalmat nézek meg. Van, hogy kizárólag a mozgására, a gesztusrendszerére figyelek, és van, hogy csak a hangjára összpontosítok. Nagyon részletesen, mélységekbe menően tanulmányozom az adott előadót. Olyannyira, hogy még a horoszkópjában is elmerülök. Ez segít jobban megismerni őt magát.”
Világossá válnak előttem a motivációi, a tágabb világlátásába is bele tudok pillantani, vagyis az alapvető működési elveit is megfigyelem.
„Pitbull bak, vagyis nagyon szorgalmas, keményen dolgozó figura. Rengeteg melót tesz bele egy-egy dalába és a színpadi jelenlétébe is. A szövegei könnyednek tűnnek, de iszonyú nehéz követni a tempóját” – kezdte lapunknak a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.
Péterffy Lili azt is elárulta, hogy alapvetően izgulós típus, de van egy remek, jól bevált módszere arra, hogy miként is hagyja kint a „lábremegését”, mielőtt kilép a színpadra. „Minden fellépésem előtt rettenetesen izgulok, és ez különösen igaz a Sztárban Sztár kapcsán. Minden produkcióm előtt légzésgyakorlatokat végzek és többször is eléneklem az adott dalt, illetve lemozgom a koreográfiát is. Az utolsó másodpercekben pedig arra gondolok, hogy mostantól már nem Lili vagyok, hanem az adott karakter. Nem utánozni próbálok, inkább átlényegülni és minden pillanatát élvezni az átváltozásnak” – magyarázta az énekesnő, aki a magánéletét firtató kérdésre rövid, tömör és egyértelmű választ adott.
A távkapcsolatomnak, egy ideje vége lett. Szingli vagyok…
