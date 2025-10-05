Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sztárban Sztár All Stars: Péterffy Lili nagyot harap vasárnap este

Natalia Oreiro
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 10:30
Sztárban Sztár All StarsPéterffy LiliTV2pitbull
Vasárnap este folytatódik az ország legnagyobb házibulija, ahol senki nem az, akinek látszik. Péterffy Lili például Armando Christian Pérez bőrébe bújuk majd a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Hogy nem tudod ki ő? Dehogynem! De az is igaz, hogy a magyar énekesnő nálad is jobban tudja, hiszen kis túlzással még a horoszkópját is elkészítette a kubai-amerikai rappernek, akit a világ Pitbullként ismer.
Péterffy Lili két héttel ezelőtt a török világsztár, Tarkan bőrébe bújva nyűgözte le a Sztárban Sztár All Star nézőit és a zsűrit is. Utóbbiban akkor helyet foglalt az uruguay-i származású világsztár, Natalia Oreiro is, akit egyenesen megbabonázott az a „szerelempázsit”, melyet a TV2 maszkmesterei applikáltak Lili mellkasára. A sikeren felbuzdulva az énekesnő ezen a héten is férfi karaktert alakít majd. Pitbull egyik örökbecsűjét adja majd elő. És hogy miként készül a pörgőnyelvű rapper megformálására. Arról meséljen ő maga!

Péterffy Lili a Sztárban Sztár All Stars versenyzője mesélt lapunknak a vasárnapi átalakulásáról.
Péterffy Lili vasárnap este ismét egy férfi világsztárt személyesít meg a Sztárban Sztár All Stars színpadán (Fotó: TV2)

Péterffy Lili ismét egy férfi előadó bőrébe bújik vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars színpadán 

Mielőtt színpadra viszek egy karaktert, rengeteg interjút, klipet és mindenféle róla fellelhető videós tartalmat nézek meg. Van, hogy kizárólag a mozgására, a gesztusrendszerére figyelek, és van, hogy csak a hangjára összpontosítok. Nagyon részletesen, mélységekbe menően tanulmányozom az adott előadót. Olyannyira, hogy még a horoszkópjában is elmerülök. Ez segít jobban megismerni őt magát.”

 Világossá válnak előttem a motivációi, a tágabb világlátásába is bele tudok pillantani, vagyis az alapvető működési elveit is megfigyelem.

„Pitbull bak, vagyis nagyon szorgalmas, keményen dolgozó figura. Rengeteg melót tesz bele egy-egy dalába és a színpadi jelenlétébe is. A szövegei könnyednek tűnnek, de iszonyú nehéz követni a tempóját” – kezdte lapunknak a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.

Péterffy Lili kulisszatitkokról mesélt a Borsnak (Fotó: TV2)

Nem utánozni próbálok, inkább átlényegülni”

Péterffy Lili azt is elárulta, hogy alapvetően izgulós típus, de van egy remek, jól bevált módszere arra, hogy miként is hagyja kint a „lábremegését”, mielőtt kilép a színpadra. „Minden fellépésem előtt rettenetesen izgulok, és ez különösen igaz a Sztárban Sztár kapcsán. Minden produkcióm előtt légzésgyakorlatokat végzek és többször is eléneklem az adott dalt, illetve lemozgom a koreográfiát is. Az utolsó másodpercekben pedig arra gondolok, hogy mostantól már nem Lili vagyok, hanem az adott karakter. Nem utánozni próbálok, inkább átlényegülni és minden pillanatát élvezni az átváltozásnak” – magyarázta az énekesnő, aki a magánéletét firtató kérdésre rövid, tömör és egyértelmű választ adott.

 A távkapcsolatomnak, egy ideje vége lett. Szingli vagyok…

– fogalmazott Péterffy Lili.

 

